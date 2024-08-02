广花城际铁路全线首座车站顺利封顶
2024年08月02日11:38 | 来源：新华网
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新华社北京8月2日电（记者樊曦）记者2日从中国铁建股份有限公司了解到，由中铁十六局承建的广州东至花都天贵城际铁路（广花城际）凤凰南路站顺利封顶，成为全线首座封顶的车站，为全线按期开通奠定了坚实基础。
广花城际南接广州市轨道交通18号线广州东站，向北延伸止于花都花城街站，设计时速160公里，通车运营后将成为粤港澳大湾区的轨道交通骨干线路之一。
据中铁十六局项目负责人付鸿飞介绍，凤凰南路站总长约500米，共设置5个出入口，为地下两层岛式车站。车站所处地区地质条件复杂、岩溶发育强烈，最大溶洞深29.4米，需5.5万立方米注浆量才能将其填满，施工风险大。建设者多次优化施工方案，采取超前地质探测、预注浆处理等系列措施，为全线岩溶地层施工提供了宝贵经验。
广花城际建成通车后，将与广州市轨道交通18号线、南珠（中）城际互联互通，进一步实现粤港澳大湾区城际铁路公交化开行，对打造“轨道上的粤港澳大湾区”、促进区域城市一体化发展具有重要意义。
(责编：王静、岳弘彬)
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