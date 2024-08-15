本报记者 王崟欣

数据来源：海关总署

“5000件，交货期一周，立刻准备原辅材料，抓紧生产。”在爱尔兰都柏林的大街上，来自福建省晋江市艾德服饰有限公司的外贸团队，刚刚拜访完当地一家大型商超，立刻给晋江工厂发消息。

艾德服饰是一家以出口为主的户外运动服饰生产企业。今年1—6月，出口额同比增长30%，瑜伽类产品出口额同比增长超50%。

这样的增长得来不易。过去，艾德服饰专注于泳装大单外贸，日子过得安稳。“可近两年，一些海外客户将订单转移到其他国家。”公司总经理李先荣说，面对市场变化，一度非常焦虑。

艾德服饰地处晋江市英林镇，这里被称为“泳装名镇”，不到30平方公里的土地上，分布着上百家泳装上下游企业。为了避免同质化竞争，艾德服饰开始拓展产品品类。围绕生产泳装用的弹性面料，艾德服饰将产品拓展到瑜伽服、骑行服、潜水服等品类。

“订单等不来，必须主动出击。”李先荣介绍，为了走出去，艾德服饰针对欧洲、美国、东南亚3个主要海外市场，组建起3支外贸团队，深耕客户拓展。去年以来，晋江市商务局、晋江市泳装产业协会等单位，组织上下游企业组团出海拓展订单。“除食宿外，参展期间费用全免。”李先荣说，近期的一笔订单，就来自展会上认识的客户。

运动服饰流行，加上主动出击，艾德服饰的转型有了明显的市场反应，订单逐渐增加。

“有订单是第一步，还得接得住订单。”李先荣注意到，随着跨境电商发展，海外订单形态也在变化——大单变小、长单变短，“小单快反”成为主流供货方式，企业必须迅速调整生产策略。

工厂数字化流水线上，每分钟就有一件衣服生产下线。这是艾德服饰经过智能化改造后投产的生产线。

“完备的供应链，是我们的最大优势。”李先荣说。晋江是中国织造重地，拥有上下游纺织企业上万家。从艾德服饰工厂出发，半小时车程半径内，能采购齐全部原辅料。接到订单后，艾德服饰会根据客户款式要求迅速调整生产线，采购原辅料。“1天调试，2天备货，3天生产，7天内出货。”李先荣说。

“泳装受季节影响大，款式更新快，对交货期的要求高。”晋江市泳装产业协会常务副秘书长施芳芳介绍，“从下单到出货，7天迅速反应，我国完备的供应链产业链是最强大的支撑。”

除了生产效率提升，产品自身性能也在不断加强。为了赢得客户，艾德服饰开始联合产业链上游的面料企业，主动研发功能型面料。环保、抗菌、速干、舒适等功能性面料不断涌现，成为外贸团队拜访客户时的重要法宝。然而，面料研发成本高，怎么办？晋江鼓励上下游企业抱团发展，通过成本共担、利润共享，提升产业链竞争力。

“品质过硬、价格合理、交期保证，是赢得客户的关键。企业必须不断修炼内功。”李先荣介绍，如今，通过信任积累，不少欧美的大型商场成为长期合作伙伴，“还有不少老带新培养的新客户。”不久前，艾德服饰与美国一家百货公司达成合作协议。“这家百货公司对产品品质要求高，经过两年接触，订货数量已经从最初的几千件增长到20多万件。”李先荣说。

销量增加，企业又面临新的难题——单件商品的利润却并未提高。“我们还要付出更多的努力。”李先荣说，不同企业如何进行差异化定位，仍需长期探索。

本期统筹：吕 莉

版式设计：张丹峰

《 人民日报 》（ 2024年08月15日 02 版）

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(责编：牛镛、岳弘彬)

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