成都加快机器人产业发展
2024年08月24日09:08 | 来源：新华网
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原标题：成都加快机器人产业发展
这是8月22日拍摄的成都人形机器人创新中心所在的成都科创生态岛（无人机照片）。
近日，成都人形机器人创新中心发布了中国首个机器人多模态模型（RRMM）及双臂协作系统（RTACS），多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务。
成都人形机器人创新中心是中西部地区首个人形机器人新型研发机构。近年来，成都加快机器人产业发展，已初步形成了全产业链发展态势。
新华社记者 胥冰洁 摄
(责编：王连香、杨迪)
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