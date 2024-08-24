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河北衡水: 超级“充电宝”一期工程并网运行

2024年08月24日09:51 | 来源：新华网
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原标题：河北衡水: 超级“充电宝”一期工程并网运行

　　8月23日，工人在位于河北省故城县境内的储能电站巡检（无人机照片）。

　　近日，位于河北省故城县境内的河北省新型电力系统示范工程——储能电站项目一期工程并网运行。据国网衡水供电公司介绍，该项目是通过储能设备削峰填谷，全面提升区域电网内的风电和光伏消纳能力，为当地经济发展提供可靠绿色电能。项目设计总容量200兆瓦，一期工程15兆瓦，二期工程185兆瓦，全部建成投运后，预计每年可提高清洁能源消纳1.2亿千瓦时，减少碳排放8万吨。

　　新华社记者 杨世尧 摄

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(责编：王连香、杨迪)
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