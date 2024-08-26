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十部门联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》

2024年08月26日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京8月26日电 （记者王震）据中国网信网消息，为深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，加快数字化绿色化协同转型发展（以下简称“双化协同”），推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，利用数智技术、绿色技术改造提升传统产业，中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、自然资源部办公厅、生态环境部办公厅、住房城乡建设部办公厅、交通运输部办公厅、农业农村部办公厅、市场监管总局办公厅、国家数据局综合司联合印发《数字化绿色化协同转型发展实施指南》（以下简称《实施指南》）。

《实施指南》从创新引领、协同推进、开放合作、务求实效等四个方面，明确了推进双化协同工作的基本原则。按照“323”总体框架进行布局，明确了各地区政府和相关部门，行业协会、高校和科研院所，相关行业企业等双化协同三类实施主体，为各类主体推进双化协同工作提供指引和参考；明确了推动数字产业绿色低碳发展、加快数字技术赋能行业绿色化转型等双化协同两大发力方向；明确了数字化绿色化基础能力、数字化绿色化融合技术体系、数字化绿色化融合产业体系等双化协同融合创新三方面布局。

《实施指南》提出，各地区在使用指南推进双化协同工作过程中，要聚焦推动高质量发展、加快发展新质生产力，充分把握好自身在区域、产业发展中的定位，立足自身资源禀赋，积极打造特色产业和功能优势，加速数字化绿色化协同发展，推进能源资源、产业结构、消费结构转型升级，加快经济社会发展全面绿色转型。

下一步，中央网信办将会同有关部门，着力加强统筹协调、跟踪监测和宣传引导，充分调动各类主体的积极性、创造性，及时研究解决双化协同工作推进过程中出现的新情况新问题，推动《实施指南》落地见效。

(责编：王震、吕骞)
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