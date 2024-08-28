焦磊

近期，各项大型体育赛事轮番举办，观众过足眼瘾的同时，赛场上随处可见的“中国制造”更加引人注目。

在欧洲杯球场上，由深圳某企业提供的LED产品集显示屏集实况转播、信息显示、高清慢动作回放等功能于一体，为现场观众营造沉浸式观赛氛围，在国际舞台上赢得订单和品牌“双丰收”。据该公司负责人介绍，今年上半年公司国外订单出货销售额增长30%以上。

这是中国工业制造不断创新发展、走向价值链高端的一个缩影。

国家统计局日前发布工业企业利润数据显示，1至7月，全国规模以上工业企业实现利润总额40991.7亿元，同比增长3.6%。

“7月份，随着工业经济高质量发展稳步推进，新动能持续培育壮大、工业生产保持稳定，工业企业利润延续恢复态势。”国家统计局工业司统计师于卫宁解读称，分行业看，在41个工业大类行业中，有21个行业利润增速比上月累计加快或降幅收窄，回升面超过五成。7月份，规上工业企业利润同比增长4.1%，增速比6月份加快0.5个百分点，连续两个月加快。

民生银行首席经济学家温彬表示，7月规上工业企业利润连续四个月实现正增长，得益于目前宏观组合政策实施力度不断加大，工业经济高质量发展稳步推进，新动能持续培育壮大，工业生产保持稳定，叠加外需虽有小幅回落仍具韧性，工业企业利润延续恢复态势。

高技术制造业具备技术含量高、高附加值强竞争力的特点。1—7月份，高技术制造业利润同比增长12.8%，大幅高于规上工业平均水平9.2个百分点，拉动规上工业利润增长2.1个百分点，对规上工业利润增长的贡献率近六成，引领作用明显。

于卫宁表示，从行业看，随着制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进，相关行业利润增长较快，其中，锂离子电池制造、半导体器件专用设备制造、智能消费设备制造等行业利润同比分别增长45.6%、16.0%、9.2%，为推动工业高质量发展提供重要动力。

此外，1—7月份，装备制造业利润同比增长6.1%，保持稳定增长，为规上工业利润恢复提供重要支撑。从行业看，装备制造业的8个行业中有6个实现增长，其中铁路船舶航空航天、电子等行业在生产快速增长带动下，行业利润同比分别增长36.9%、25.1%，自年初以来持续保持高速增长态势。

同时，1—7月份，消费品制造业利润同比增长10.2%，增速高于规上工业平均水平6.6个百分点。“国内消费需求平稳恢复，叠加工业品出口持续增长，共同推动消费品制造业利润保持两位数增长。”于卫宁说。

近期，消费和生产领域迎来多项政策“大礼包”。各地稳步推进大规模设备更新和消费品以旧换新，7月举行的国常会上提出加力支持设备更新和消费品以旧换新，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，刺激投资与耐用品消费，8月相继扩大支持范围并提升补贴标准……展望下一阶段，温彬预计工业企业利润仍有望持续向好。他认为，国家出台的宏观刺激政策将有助于工业企业利润的持续恢复，或将通过提振消费向上传导至相关生产领域。

“总体看，规上工业企业效益延续平稳恢复态势，但同时也要看到，国内消费需求依然偏弱，外部环境复杂多变，工业企业效益恢复基础仍需继续巩固。”于卫宁表示，下阶段，要更加有力扩大内需，针对性采取措施畅通经济循环，落实落细各项改革部署，进一步推动工业领域新质生产力发展，不断增强工业经济持续回升向好态势。

(责编：杨曦、吕骞)

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