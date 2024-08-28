人民网北京8月28日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，今年9月25日至26日，交通运输部将在北京举办全球可持续交通高峰论坛（2024），论坛主题为“可持续交通：物流联通世界”。

“此次论坛围绕设计了开幕式暨全体会议、部长论坛、主题会议等活动。”据交通运输部国际合作司有关负责人介绍，论坛将围绕可持续交通重点讨论以下五个重大发展议题：一是全球治理——建立全球可持续交通合作伙伴关系。二是互联互通——加强政府治理与安全应急合作，构建有韧性的全球物流供应链。三是共同发展——打造公平普惠可持续的农村交通体系，让人人享有安全便捷的出行环境。四是创新驱动——人工智能赋能交通运输新发展，打造低空经济新增长引擎。五是生态优先——推动新能源发展，加快全球交通绿色低碳转型。

该负责人表示，论坛拟邀请相关国家政要、交通部长、国际组织负责人和外国驻华使节等出席论坛并致辞，并邀请国内外知名企业家、学者参会并发言，旨在搭建推进全球交通合作的高层次平台，推动构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容和韧性的交通系统，进一步深化全球可持续交通合作，为推动落实全球发展倡议提供助力。

此外，论坛还结合不同交通运输方式，设计了多条技术参观路线，涵盖自动驾驶与智能物流、农村公路与城乡客运、国际机场与轨道交通、高铁与自动化码头等领域，全面展示中国在可持续交通发展方面的创新成果。

据了解，论坛期间，各方还将共同发布一系列务实成果，包括关于落实联合国2030年可持续发展议程、推动可持续交通发展的有关倡议，中国可持续交通发展报告（2023）等。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经