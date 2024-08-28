人民网北京8月28日电 （记者王仁宏）据水利部消息，8月27日上午，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持防汛会商，视频连线水利部黄河水利委员会、松辽水利委员会，分析研判未来一周汛情发展态势，对防汛重点工作作出针对性安排部署。

李国英强调，要高度关注多次发生洪水且迎来新一轮洪水的河流和局地强降雨洪水，下更大功夫做好预报、预警、预演、预案工作，全力以赴打赢主汛期洪水防御硬仗。

会商指出，预报未来一周，西北地区东部、华北、东北及黄淮北部等地有降雨过程，松辽流域嫩江、松花江、乌苏里江等河流将出现涨水过程，乌苏里江已发生第3号洪水，嫩江支流洮儿河、塔里木河的超警洪水过程仍将持续，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

李国英要求，根据形势研判分析，重点做好以下工作。一是乌苏里江、洮儿河洪水防御。滚动监测预报洪水过程，加强堤防巡查防守，优化调度洮儿河察尔森水库，确保堤防不决口。

二是塔里木河洪水防御。加强堤防巡查防守，确保塔里木河堤防不决口，统筹做好生态水量调度，确保大西海子以下河段不断流，且洪水进入台特玛湖。

三是局地强降雨洪水防御。加强局地强降雨预报预警，努力延长预见期、提高预报精准度，重点做好强降雨区域山洪灾害和中小河流洪水防御、中小水库和淤地坝安全度汛工作，及时撤离危险区域人员，确保人员安全。

四是西辽河水流贯通调度。科学精细调度西辽河干支流水库及河道整治、疏通，努力延长西辽河及其支流老哈河通水河长。

五是确保水洞沟水库安全。加强巡查防守，预置抢险队伍、料物、装备，做到险情抢早、抢小、抢住，确保水洞沟水库大坝安全。六是密切关注第11号台风生成和移动路径，及时会商研判，提前做好预报和防范应对工作。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经