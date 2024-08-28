人民网北京8月28日电 （记者王仁宏）据水利部消息，8月27日9时，小浪底水利枢纽库区水利测雨雷达率先投入组网试运行。

据悉，水利测雨雷达作为雨水情监测预报“三道防线”中第一道防线的重要组成部分，可有效填补传统气象雷达低空监测的盲区，提升降雨监测精度、更新频率、组网监测准确性和稳定性。

由3部测雨雷达组网形成的三角监测区，有效覆盖了含小浪底水利枢纽库区在内的1万平方公里监测范围，可观测到地面以上2公里范围内的近地层液态水含量，进一步提高洪水预警预报精度、延长洪水预见期，为小浪底水利枢纽持续提升水旱灾害防御能力提供有力的数据支撑。

目前，小浪底水利枢纽库区布设的为X波段相控阵型测雨雷达，其相较于传统的机械型测雨雷达具有空间分辨率高、灵活度高、稳定性高、降水估计精准等性能，对重点地区的降水强度、降水结构、降水变化趋势可进行连续高精度、高分辨率的监测。

下一步，小浪底管理中心将结合水库防汛和调度工作需求开发水利测雨雷达相关业务应用，全力推进“天空地水工”一体化监测感知体系建设，加快构建现代化水库运行管理矩阵，为黄河流域生态保护和高质量发展、保障黄河中下游人民生命财产安全提供更加有力的支撑。

(责编：王仁宏、吕骞)

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