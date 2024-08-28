丰富消费体验 多元引力点亮“夜经济”
“夜经济”是城市拉动消费、驱动旅游经济增长的重要引擎。有数据显示，我国60%以上的消费发生在夜间，夜间经济市场规模已超过50万亿元。
夜幕降临，山西太原老军营东巷两侧的小吃店热闹非凡。沾串、龙虾面等各种美食的香味扑面而来，销售场面火爆；榴莲饼、泰式椰子冰激凌等网红名店打卡人数众多，深受消费者喜爱。
从“夜市桥边火”到“千灯夜市喧”，“夜经济”的繁荣度被视作城市经济便利度和活跃度的“晴雨表”。
商务部研究院流通与消费研究所副研究员梁威表示，当前居民消费需求呈现个性化、体验化、品质化的发展趋势，夜间经济提供的多元化、融合化、体验型消费场景，有助于拓展消费空间，更好满足居民消费升级需求并释放消费潜能，增加就业机会，促进城市经济增长，更好贯彻落实扩大内需战略。
国务院印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，“推动国家级夜间文化和旅游消费集聚区创新规范发展”。当前，“夜经济”正从传统的以餐饮、购物为主的夜市，向融合文化、旅游、娱乐等多种业态的夜间文旅消费集聚区转变。
当前，我国很多地方在大力推动“夜经济”发展，面对日益多元的夜间消费需求，一些地方“夜经济”活动存在同质化问题，多样性和优质供给不足。
梁威认为，各地在完善餐饮、娱乐、购物等业态配置的同时，应深挖地方历史、文化、艺术等特色资源，因地制宜打造多元化、差异化、个性化的消费场景，丰富消费体验。同时，推进商旅文娱体融合，打造一站式夜间消费与体验场所。
每逢周五至周日晚上，在江西省景德镇市陶溪川文创街区里，人流往来不息，精致丰富的陶瓷手工艺品与各地游客相遇。黄色灯光亮起，排列整齐的各色帐篷小摊，就成了陶溪川文创街区最独特的风景。
在数字经济时代，“夜经济”发展与互联网、电子商务密不可分。互联网、大数据等新技术不仅增强了夜间消费的体验感，也提升了“夜经济”的管理和服务水平。
“数字技术不仅赋能促进消费业态升级，还可以结合消费者的兴趣偏好等数据，为其提供个性化路线、打卡点等推荐。各地还可以运用数字技术创新营销方式，利用社交媒体平台等提升新型夜间消费场景知名度，吸引消费者前往打卡。”梁威说。
如今，夜间经济已经成为丰富城市内涵、吸引外地游客、提升综合竞争力的重要方式。随着城市功能逐步从生产转向消费，旅游观光、购物、娱乐等服务消费需求将加速释放。
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