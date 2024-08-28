人民网北京8月28日电 （记者郝帅）记者从国家市场监督管理总局网站获悉，8月27日，全国市场监管系统价监竞争守护行动工作推进会暨规直打传工作座谈会召开。会议总结上半年价监竞争守护行动阶段性成效，研究重点难点问题，部署推进下半年重点任务。

会议指出，2024年上半年，各级市场监管部门聚焦维护公平竞争市场秩序、解决人民群众急难愁盼问题，扎实推进价格监督检查和反不正当竞争守护行动。全国共立案查处各类不正当竞争案件6076件，比去年同期增长29.8%，其中网络不正当竞争案件2157件，占35.5%，推出了一批制度性成果。

会议强调，要学习好贯彻好党的二十届三中全会精神，坚持讲政治、强监管、促发展、保安全，一手抓监管执法，一手抓制度建设，继续扎实推进价监竞争守护行动。强化反不正当竞争监管执法，整治网络不正当竞争乱象。深入开展涉企违规收费整治，推动健全涉企收费长效监管机制和法律法规体系。加大教育、医疗等民生领域和平台经济领域价格收费监管力度。加快构建商业秘密保护制度，加大对商业秘密侵权的行政执法力度。提升监测预警能力，始终保持打击传销、规范直销高压态势。

(责编：郝帅、吕骞)

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