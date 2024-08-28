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长白山40米射电望远镜天线顺利吊装

2024年08月28日16:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者赵竹青）记者从中国电子科技集团获悉，长白山40米口径射电望远镜天线8月27日在吉林长白山完成吊装，标志着天线机械架设初步完成，将为后续调试及验收打下良好基础。

据介绍，长白山40米口径射电望远镜是一架全实面、全可动、高精度、多用途的地平式射电望远镜，将承担我国探月工程四期和深空探测的甚长基线干涉测量（VLBI）测定轨等任务。

该望远镜的天线系统作为探月工程VLBI测轨分系统的重要组成部分，可完成对可视区范围内航天器信号的接收及跟踪，为月球探测器进行高精度轨道测定。同时，基于射电天文的观测，可开展黑洞、活动星系核、天球参考架等天体物理和天体测量研究。

长白山40米口径射电望远镜项目于2023年10月正式启动，中国科学院上海天文台为牵头单位，中国电科网络通信研究院为天线承研方。

(责编：赵竹青、吕骞)
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