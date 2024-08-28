人民网北京8月28日电 （记者赵竹青）2024中国自动化与人工智能教育大会近日在京举办。中国工程院院士，中国自动化学会会士、理事长，西安交通大学教授郑南宁表示，培养学生轻松使用和驾驭人工智能的创造力是应对智能时代必须有的教育观。

郑南宁在题为“AI赋能教育的知识生产与创造力培养”的报告中表示，在推进人工智能赋能教育的同时，一定要高度重视有可能带来的潜在风险，例如数据隐私和安全、教育资源不平等、过度依赖AI、缺乏情感支持、人际交往能力减弱等问题。

“要把人类的诉求、生命的意义、文化和心理的需求和人工智能技术结合起来，使教育成为一个可追溯、可视和可计算的过程，培养学生轻松使用和驾驭人工智能的创造力是应对智能时代必须有的教育观。”郑南宁说。

中国工程院院士、同济大学校长郑庆华表示，未来教育呈现出互教互学、虚实一体、个性伴随等特点，AI赋能科学教育的关键是创建新场景、新应用，例如提供沉浸式教学、个性化服务、综合性测评等，深刻把握人才培养的规律和目的，重视理论研究和工程实践相结合。

中国科协青少年科技中心主任、中国青少年科技教育工作者协会常务副理事长辛兵表示，加强科学技术教育，提高全民族，尤其是青少年的科学素养，是保障持续增强国家创新能力和国际竞争力的基础工程。要大力加强科教合作，致力于培养青少年的科学精神和创新意识，使他们能够真正成长为未来科技创新的引领者和中坚力量。

本次大会由中国自动化学会主办，除五场大会报告、一场高峰对话外，还组织了7场平行论坛，邀请近50位专家学者围绕自动化和人工智能与教育深度融合的趋势与策略、智能教育与教育均衡发展新模式等议题展开讨论，为院校的人工智能教育发展提供了新的思路和方向。会议还同期开展了2023—2024学年全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛，吸引来自全国近万名选手，参加机械设计、机械装载、超级工匠、智能家居等13个赛项的挑战。

(责编：赵竹青、吕骞)

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