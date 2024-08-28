人民网北京8月28日电 （记者栗翘楚）8月21日，第十六届中国机械电子（印尼)品牌展在雅加达国际展览中心正式拉开帷幕。本次展会由中国机电产品进出口商会（简称中国机电商会）主办。中国驻印度尼西亚共和国大使馆经济商务处公使衔参赞李洪伟、中国机电商会副会长石永红、印尼工商会中国委员会等两国政府、行业组织及逾百名中印企业代表出席开幕式。

印度尼西亚作为“21世纪海上丝绸之路”首倡之地，在中印（尼）两国元首的战略引领下，近年来双边经贸合作保持了强劲的发展势头，中国已连续多年成为印尼最大的贸易伙伴、进口来源地和出口目的地。

本次展会汇聚了来自广东、河南、江苏、山东、四川、浙江、河北、湖南、上海等省市的80余家机械、电子及造纸行业的品牌企业，它们带来一系列创新性与实用性兼备的产品，为印尼及周边地区的客商和观众呈现出一场中国先进制造的展品盛宴。展品涵盖水泵、电力设备、断路器、印刷机械及造纸机械等多个领域，这些产品展示了当前中国相关领域的前沿技术和“智造”水平。

为提升中国企业参展效果，中国机电商会提前与印尼当地商协会对接，将参展企业名单及具体产品等资料发放至印尼各商协会会员企业手中，对口邀请当地企业前来观展洽谈。

在展会现场，众多参展品牌竞相展示了各自的“拳头”产品，如液冷超充产品、低压小型断路器等。展会期间，中国机电商会携手印尼国际纸浆及造纸协会（APKI）举办“纸浆与造纸行业的可持续发展峰会”。峰会上，与会者就纸业及纸浆工业的可持续发展技术、趋势和方向进行了深入的交流与探讨，共同探索行业的绿色发展之路。同期，展会还与印尼电气设备制造商协会（APPI）围绕电气技术与应用主题，联合举办了一场研讨会，共同深入探讨两国在电力电气领域的最新技术进展，以及新能源汽车充电桩在印尼市场的本土化应用方案。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经