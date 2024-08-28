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交通银行发布2024年半年度业绩报告

2024年08月28日17:55 | 来源：人民网
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8月28日，交通银行发布2024年半年度业绩。截至报告期末，集团资产总额14.18万亿元，较上年末增长0.84%。报告期内，集团实现归属于母公司股东净利润452.87亿元。

着力提升金融供给质效。交通银行对照中央对金融“五篇大文章”的总体要求，完善集团发展战略，增强与国家战略的适配性，持续提升金融产品供给和服务能力，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。报告期末，集团客户贷款余额8.27万亿元，较上年末增长3.90%。

报告期末，科技型企业授信客户数较上年末增长16.05%，战略性新兴产业贷款、“专精特新”中小企业贷款、科技型中小企业贷款增速分别为5.89%、37.87%和8.51%。科技型企业贷款、战略性新兴产业贷款占对公贷款比重较年初分别提升1.14、0.2个百分点；绿色贷款余额分别较上年末增长5.96%，自2016年以来累计发行绿色金融债券1150亿元；境内银行机构普惠型小微企业贷款、个人消费贷款、涉农贷款分别较上年末增长15.74%、30.08%、9.34%；累计上线超440款养老产品，开立个人养老金资金账户较上年末增长21.23%，累计缴存金额较上年末增长31.63%；手机银行月度活跃客户数（MAU）4522.17万户，买单吧月度活跃客户（MAU）2659.49万户，开放银行开放接口5215个，累计调用次数超48亿次。

引领特色业务健康发展。交通银行发挥自身区位和禀赋优势，以金融服务助力上海的同时，牵引带动全行高质量发展。

交行积极参与全球金融资源配置，助力提升上海国际金融中心的竞争力和影响力，不断增强在上海市场的服务功能。参与银行间债券市场通用回购交易清算、银行间市场澳门元外汇交易等业务；开展外汇交易结算银行业务，推进标准利率互换创新试点。发挥上海主场“创新策源地”和“改革试验田”功能，着力培育优势特色业务。上半年贸易融资发生额、产业链金融业务量分别同比增长39.68%、8.51%，跨境业务收入同比增长14.37%；坚持商行、投行、财行“三位一体”，促进财富金融扩面上量，6月末零售AUM余额和理财产品余额分别较年初增长5.29%和16.56%。

守牢金融安全底线。交通银行统筹发展和安全，扎实推动资产质量巩固，推进风险治理体系和治理能力现代化建设，以高质量风险管理推动全行高质量发展。

交通银行以数字化风险管理推动信贷全流程优化，完善流动性风险管理体系，加强操作风险一体化管理，有效管控重点领域风险。坚持预防为主、有效处置、及时修复、全面覆盖，完善声誉风险长效管理机制。完善子公司风险治理，加强跨业跨境与国别风险管理，保障业务平稳运营。打造全流程、全覆盖的数字化风险管理体系，持续筑牢风险数据底座，完善企业级风险管理应用，提升风险管理智慧化水平。聚焦重点领域，持续深化重点客户授信经营主责任机制，丰富贷（投）后管理、风险监测、预警手段，加强信用风险排查和管理，稳妥有序推进风险处置清收。报告期内，共处置不良贷款295.9亿元，其中实质性清收132亿元。

交通银行管理层表示，下半年将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，着力当好服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石，推进高质量发展取得新成效。

(责编：董童、李源)
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