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完成6.38亿元回购后 BOSS直聘将股票回购计划规模扩大至3.5亿美元

2024年08月30日09:52 | 来源：新华网
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原标题：完成6.38亿元回购后，BOSS直聘将股票回购计划规模扩大至3.5亿美元

　　8月29日，BOSS直聘公告显示，公司董事会批准了新的一期股票回购计划，预计未来12个月内额外回购最多价值1.5亿美元的股票。此前在2024年3月，公司董事会曾批准了一期价值2亿美元的股票回购计划。这意味着，公司回购计划规模将扩大至3.5亿美元。

　　公开信息显示，在上一期2亿美元的回购计划下，自2024年3月27日至8月上旬，BOSS直聘已经累计回购价值6.38亿元（约8800万美元）的普通股。

　　此次BOSS直聘扩大股票回购规模，彰显了企业对未来发展的信心，同时也反映出公司盈利能力和现金流的稳定性。同时，市场普遍认为，在市场波动期间及时、透明地进行大额回购，也有望给投资者带来稳定的心理预期，支持投资者基于上市公司基本面进行理性的决策。

　　日前，BOSS直聘刚刚公布了第二季度财报。在面临市场环境波动带来挑战的背景下，第二季度BOSS直聘取得营收19.17亿元，同比上涨28.8%，延续稳健增长态势。公司经调整后经营利润达到6.6亿元，同比增长52.1%，经调整后经营利润率创历史新高。公司现金流也较为可观，为扩大回购计划规模奠定了坚实的财务基础。

　　高效的产品服务模式，也是BOSS直聘扩大股票回购计划规模的信心所在。工信部数据显示，截至2022年末，中国中小微企业数量已超过5200万户。庞大的市场为招聘平台提供了巨大的增长空间。同时，劳动力市场正面临结构性变化。在此背景下，BOSS直聘“移动+直聊+智能匹配”的高效服务模式有着巨大的发挥空间。

　　值得一提的是，BOSS直聘在蓝领制造业招聘服务上的探索“海螺优选”取得进展。第二季度，BOSS直聘“海螺优选”收入超4000万元，环比第一季度实现较快增长。

　　蓝领制造业招聘服务有着广阔的市场空间，但长期以来此领域由于信息不透明、信息虚假的问题，导致求职招聘双方都未获得很好的服务。2021年开始，BOSS直聘推出“海螺优选”计划，试图改变此领域“劣币驱逐良币”的情况。在“海螺优选”中，招聘者承诺要诚信对待求职者，并如实发布职位内容，如实发布职位薪资。

　　在用户增长方面，BOSS直聘也保持了稳健的势头。第二季度，平台在二线及以下城市、蓝领等场景的渗透率继续稳步提升，平均月活跃用户数达到5460万，同比上涨25.2%。

　　分析师认为，BOSS直聘的竞争力依然在行业内处于领先地位，兑现收入和利润的能力强。虽然业务层面短期有所波动，长期用户增长依然会持续驱动公司增长。

(责编：董童、李源)
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