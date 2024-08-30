原标题：葱葱葱，向前cōng！

家家户户

年年月月

缺不了的一样蔬菜

或许非“葱”莫属

大葱、小葱、冬葱……

因其能配百菜、和众味

又叫“和事草”

体格壮硕者为大葱

纤细娇小的则为小葱

垒土成垛 变害为利

就像说起大葱

总会想到山东章丘一样

谈到小葱

也不得不提江苏兴化

你可能没到过兴化

它地处江淮之间

里下河腹地

是远近闻名的“鱼米之乡”

你也可能没听说过兴化香葱

但大概率吃过兴化香葱

因为常见的一些方便面品牌

脱水香葱主要来自兴化

兴化境内水网密布

湖荡连绵

唐朝时

当地人为抵御水患

垒土成垛

不仅创造出独特的垛田地貌

更造就了“双遗产”的金字招牌

兴化垛田分别在

2014年和2022年入选

“全球重要农业文化遗产”

“世界灌溉工程遗产”

兴化香葱就生长于此

为此又叫“垛田香葱”

周社根 摄

兴化香葱

颈白叶绿、鲜嫩润泽

身材纤细娇俏、粒型整齐

30-50厘米的高度

闻起来香气浓郁

吃起来辛辣芬芳

奥秘就藏在

它生长的垛田之上

葱耐旱不耐涝

生长环境以土壤肥沃

能灌能排为佳

四周环水的垛田

犹如星罗棋布的岛屿

不适宜规模化种植麦稻等农作物

却是香葱的生长“摇篮”

特殊的地势环境

既适合浇水又适合排水

河泥与水草罱（lǎn）出还田

使得土壤疏松

富含有机质

周社根 摄

“兵分两路” “接二连三”

兴化香葱迄今已有

二三百年栽植历史

2006年被认定为

国家地理标志产品

目前当地种植面积

达10多万亩

分为春葱、伏葱、秋葱

一年三种三收

平均亩产鲜品4吨

兴化香葱品质优良

但因垛田无法全面机械化

人工成本高

相比大田葱

市场价要高出一倍

垛田间水系相连

农户撑船送往收购档口过磅装车

每每供不应求

周社根 摄

兴化香葱收获之后

通常会“兵分两路”

一部分去往超市菜场

进入千家万户的厨房

成为各种美食的佐料

另一部分则进入工厂车间

修剪、清洗、分选

称重、切割……

先入零下35℃的冻库冷冻

再到太空舱一般的冻干机器中

“蝶变”成脱水蔬菜

18个小时后取出

色香味不改

但身价已从每公斤两三元

增至百余元

装入国内外方便食品企业的包装袋

等待遇水重新“绽放”

“葱”出国门 “香”飘全球

你或许想象不到

早在上世纪60年代

兴化人就把市场上无法消耗的鲜葱

加工成脱水蔬菜

如今

随着规模化的发展

标准化示范区的建设

烘干到冻干加工技术的升级

兴化香葱逐步打开国际市场

成为首批受欧盟保护的

中国100个地理标志产品之一

足迹遍及30多个国家和地区

目前兴化香葱年产鲜品

50多万吨

带动92家脱水加工企业

年加工消化鲜香葱30多万吨

年产香葱干品2万多吨

兴化也成为全国

乃至亚洲最大的

脱水蔬菜加工基地

出口基地和产成品集散地

兴化的脱水蔬菜产业链上

活跃着3万多种植户

2000多个经纪人、电商经营者

年销售收入超20亿元

小小香葱

早已“葱”出国门

“香”飘全球

全国特产“大摸底”

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来源｜人民网

总策划｜张玉珂

监制｜李娜 汪峥嵘 刘云 吴纪攀

策划｜翟巧红 行家玮

文案｜王丹丹

摄影｜范尧

字体｜万祥生

设计｜行家玮

支持｜兴化市委宣传部

责编｜翟巧红 编辑｜行家玮

(责编：罗知之、吕骞)

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