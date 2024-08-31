中国央行30日发布公告称，2024年8月其开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元人民币。

中国民生银行首席经济学家温彬对记者表示，8月央行对国债买短卖长，且为净买入，这体现了央行对国债收益率曲线的调控意图，维持国债利率合理的期限利差和长端利率水平，以避免市场过度投机和潜在的金融风险积累。

他还提到，央行净买入国债实际上向市场投放了基础货币，增加了释放流动性的手段，既是维护经济、修复适宜的货币环境，也反映出央行货币政策框架的进一步演进：逐步淡化MLF(中期借贷便利)的货币投放作用，以国债净买入替代。后续MLF到期量较大，或迎来替换窗口期，也可以起到淡化MLF政策利率色彩的作用。

据悉，此次中国央行出手买卖国债，为史上首次。今年7月1日，中国央行曾宣布将于近期面向部分公开市场业务一级交易商开展国债借入操作，标志着央行正式将国债纳入公开市场操作工具箱。

在今年6月的陆家嘴论坛上，中国央行行长潘功胜表示，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，代表未来货币政策框架演进的一个重要方向。 (记者 夏宾)

(责编：郭思邈、申佳平)

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