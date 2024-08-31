原标题：我爱我家2024年上半年营收58.2亿元：扭亏为盈，韧性显现

面对持续变化的宏观经济和行业形势，我爱我家凭借深厚的行业洞察力和战略定力，在2024年上半年实现了稳健经营。根据最新发布的半年报，公司报告期内实现营业收入58.2亿元，归属母公司所有者的净利润达到2935.75万元，实现扭亏为盈。这一成绩的取得，展现了我爱我家在行业整体波动中的抗风险能力和经营韧性。

报告期内，经纪业务实现收入17.9亿元，毛利率提升至22.7%；资产管理业务在管房源规模达到29.3万套，相比去年同期显著提升约12.6%，总体上看，我爱我家在经纪、资管双轮驱动的格局下，积极探索新的业务增长曲线，未来公司整体业绩有望实现更稳健发展。

随着“517”等各项政策的推出和落地，居民购房门槛显著降低，“去库存”速度明显加快，北京、上海等一线城市呈现出明显的稳步回升态势，市场活跃度和信心被进一步激活。

面对行业出现的新变局，我爱我家保持坚定的战略定力，公司持续深耕北京、上海、杭州等重点城市，通过提升经纪人服务品质、持续降本增效，实现了经纪业务毛利率的稳步提升。报告期内，经纪业务实现GTV约1,003亿元。另外，核心城市市占率稳步提升，进一步巩固了市场地位。其中上海地区市占率同比提高0.8个百分点，且实现连续两年提升，北京和杭州等地区市占率继续保持头部位置。

在资产管理业务方面，公司“相寓”品牌上半年实现业绩稳步增长。截至报告期末实现营业收入32.7亿元，同比增长15.7%；实现GTV约86亿元，同比增长10%。在运营效率方面，出租率为96.1%，继续保持在行业较高水平。“相寓”业务通过数智化改造和精细化运营，实现管理规模、营业收入的稳步提升，为公司业绩提供了稳定支撑。

此外，我家我家新房业务以控规模、保质量、增效率为原则，在确保收入质量的前提下稳健发展；商业租赁及服务业务则通过深化客户研究和会员服务、加强项目招商力度等措施，保持了经营的稳定和改善。

展望下半年，随着一系列行业政策的落地和宏观经济的稳步复苏，我爱我家对未来市场充满信心。公司深化社区服务领域的探索和创新，已与京东物流、业之峰等合作伙伴达成战略合作，通过拓宽服务范围和提升服务质量，创造商业和社会的双重价值。

2023年，公司开始与业之峰等装修领域头部公司进行合作，探索二手房买卖业务和装修业务之间的协同合作业务模式。2024年，我爱我家与京东物流达成战略合作协议，双方将基于社区场景，在商品供应链及服务供应链等领域展开全方位合作，包括提供高品质的产品和服务，升级社区居住服务体验，为居民提供便民服务等。本次合作是我爱我家在打造社区商业服务创新平台上的新尝试，开辟了房产经纪服务行业与互联网商业综合体在社区服务方面的融合创新合作模式。该合作模式有望激发新的商业价值，对公司未来的可持续发展产生积极而深远的推动作用。

此外，我爱我家还将持续优化经纪人队伍结构和管理体系，推动经纪人的专业化和复合型发展，为业务持续增长提供有力的人才保障。

我爱我家在2024年上半年凭借稳健的经营策略、精准的市场定位和持续的创新探索，成功实现了扭亏为盈的目标。展望未来，我爱我家将继续秉承“待客如己”的服务理念，不断提升服务品质和市场竞争力，为广大消费者提供更加优质、便捷的居住服务体验。

(责编：董童、李源)

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