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国务院国资委上线“假冒国企”举报平台

2024年08月31日09:40 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者黄盛）记者从国务院国资委获悉，日前“假冒国企”举报平台已在国务院国资委网站上线，社会公众可通过该平台对“假冒国企”问题线索进行举报。

国资委表示，上线举报平台是构建诚信守法市场秩序的重要举措。“假冒国企”问题给经济发展带来较大危害和重大风险，严重损害国有企业声誉和社会各方合法权益。此次举报平台上线，将充分发挥社会公众力量，对“假冒国企”行为形成人人喊打的舆论氛围，进一步营造依法合规、守信经营的营商环境。

社会公众通过举报平台提供相关问题线索后，国务院国资委将会同有关部门、中央企业对举报信息进行核实，问题查实后，将依法采取限制登记、撤销登记、信用惩戒等措施，存在企业内部人员或者黑中介参与的，将依法依规严厉打击。

记者了解到，国务院国资委在2021年、2022年和2023年分别对“假央企”和“伪国企”进行集中公示，超千家“假冒国企”被曝光。

2023年，国家市场监管总局印发了《防范和查处假冒企业登记违法行为规定》（市场监管总局令第88号），明确假冒企业处置流程。

此前，国务院国资委曾表示，长期以来，部分不法分子通过伪造公章、虚假证件等方式，恶意将企业注册为中央企业下属子公司，冒用中央企业名号开展经济活动，挂靠的“假央企”“伪国企”向下延伸扩张，乱象丛生，顶着国企名义招摇撞骗，甚至从事骗取银行贷款、欺骗社会公众和地方政府等违法犯罪行为。但“假冒国企”与中央企业无任何隶属或股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其一切行为均与中央企业无关。

(责编：郭思邈、吕骞)
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