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大悦城发布2024中期业绩 营业收入同比增长12.38%

2024年08月31日09:41 | 来源：人民网
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8月30日，大悦城发布2024年中期财报。报告期内，大悦城实现营业收入160.82亿元，同比增加17.72亿元，同比上升12.38%；实现全口径签约218亿元。

报告显示，大悦城加强资金集中管理，确保流动资金充足，同时积极拓宽融资渠道，降低融资成本。上半年，新增借款平均成本为3.13%，综合融资成本为4.26%，较上年末下降了35个基点。此外，大悦城及控股子公司共发行公司债券等共计42亿元，进一步夯实了企业的资金底盘。在投资与运营方面，大悦城坚持聚焦资源，力控风险，重点布局一线及强二线城市，确保高质量投资。报告期内，成功获取4宗地块，计容建筑面积达49.67万平方米，土地款总额77.01亿元。

报告提出，大悦城在经营业务方面展现出强大的多业态协同发展能力。2024年上半年，经营业务持续领跑。报告期内，商业项目全国布局达45个（重资产30个+轻资产15个），在营项目34个，总商业面积达到374万平方米；公司写字楼整体平均出租率达到91.7%；在物业管理服务领域，物业管理服务已进驻30余个城市，在管项目达到122个，涵盖多个业态。

未来，大悦城将继续秉承“城市运营与美好生活服务商”的战略定位，以多业态协同发展为核心，持续强化资源整合与创新能力，提升项目运营效率和品牌影响力。同时，随着REITs市场的不断成熟和拓宽，大悦城将进一步盘活存量资产，优化资本结构，实现更加稳健和可持续的发展。

(责编：董童、李源)
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