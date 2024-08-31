8月30日，中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)发布2024年半年度报告。半年报显示，邮储银行持续深化普惠金融长效机制建设，着力提升“三农”及小微金融领域服务质效，致力于把普惠金融打造为最大的特色和最突出的优势。截至今年6月末，涉农贷款余额2.22万亿元，普惠型小微企业贷款余额1.59万亿元。

在“三农”金融、小微金融、主动授信、财富管理、金融市场五大差异化增长极带动下，邮储银行不断塑造新动能、新优势。截至今年6月末，主要聚焦“三农”和小微企业领域的“两小”贷款保持较快增长，增量占到了各项贷款增量的47.44%；主动授信名单库规模超1.2亿人，主动授信贷款余额超2400亿元，不良贷款率控制在0.5%以内；AUM 16.23万亿元，较上年末增加9967.75亿元；同业生态圈带动资金资管量质并举，“邮你同赢”注册客户数超2400家，平台累计交易规模突破3.5万亿元，上半年票据交易量同比增长27.12%，托管规模首次突破5万亿元。

今年上半年，邮储银行不断提升线上线下服务体验，增强多渠道协同服务客户能力。线下加快网点向营销服务中心转型，持续调优网点布局，完成5200余个网点的装修改造，深化“邮爱驿站”服务品牌建设，向社会公众开放5638个“邮爱驿站”；线上着力将个人手机银行打造成为客户交互和经营的主平台；全新推出“邮储企业助手”小程序和企业微银行服务渠道，支持近30项“金融+场景”的轻量便捷服务，打造移动端一体化的触客和金融服务平台。

此外，邮储银行还积极落实促消费政策措施，提升对客服务能力，以主动授信为抓手，大力推进存量客户营销拓展，持续提升居民消费信贷可获得性；紧抓绿色低碳消费、以旧换新发展机遇，提升场景服务能力，组织部署1000场以旧换新线下专场品鉴会，满足市场居民购车需求；打造“邮享贷”品牌，升级“线上+线下”融合运营模式，提升智能化、数字化的服务能力。

(责编：董童、李源)

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