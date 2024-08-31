无人驾驶赛道上，我国正以前所未有的速度“驶”向未来。

在上海，无驾驶人智能网联汽车示范应用许可于7月发布，有测试企业透露，预计很快将启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，且全程免费。

据介绍，在完成至少单个车辆5000公里的示范应用，并验证车辆运营系统及载人运营的安全性、可靠性后，相关部门会对赛可智能科技（上海）有限公司、百度智行科技（上海）有限公司、上海裹动科技有限公司（AutoX）、小马易行科技（上海）这4家获得测试牌照的企业和相关车辆进行最终评估。通过评估后，这些企业就能在指定区域内进行自动驾驶车辆商业化运营。

上海已经在多个区域开展了无人驾驶车辆的示范应用，包括公共交通、物流配送、出租车服务等。这些应用不仅展示了无人驾驶技术的实用性和可靠性，也为未来的商业化运营积累了宝贵经验。

完成“0”到“1”跨越

业内人士介绍说，国内多个城市的Robotaxi（无人驾驶出租车）上路或即将上路，标志着无人驾驶领域正式迈入全无人商业化测试阶段。无人驾驶从“遥遥无期”变为“近在眼前”。

事实上，越来越多的城市道路上已出现试运营的无人驾驶出租车。

有统计数据显示，中国允许公共道路测试自动驾驶汽车的城市数量已经超过40个。此外，全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。

百度旗下无人驾驶出租车平台萝卜快跑自2021年推出以来，已在北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、成都、长沙、合肥、阳泉、乌镇等地开放载人测试，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海5个城市开展了全无人自动驾驶出行服务。

另一家自动驾驶企业安图AutoX则获得上海、北京、深圳、广州、杭州的无人驾驶许可并进行大规模Robotaxi部署，在上海、深圳进行商业化运营。

可以说，经过多年探索，Robotaxi已完成“0”到“1”的跨越。

在社交平台上搜索“无人驾驶出租车”，有很多网友的体验报告，他们的共同感受是，新鲜有趣，价格便宜（因含平台补贴），车内整洁，行驶整体安全流畅，乘坐更自在。

业内人士告诉记者，国内Robotaxi能取得如今的成绩，是多方面共同发力的结果。

在政策端，我国快速搭建了推进汽车自动驾驶的政策组合，《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》等政策陆续发布，“车路云一体化”20个应用试点名单发布，多省市已制定或启动自动驾驶相关地方立法。

今年7月，工业和信息化部副部长辛国斌曾明确表示，将深化试点示范，完善标准体系，加快推动高级别自动驾驶智能网联汽车商业化应用。

在技术端，以萝卜快跑为例，5月发布的萝卜快跑第六代无人车搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案，以及全球首个支持L4级别无人驾驶应用的自动驾驶大模型Apollo ADFM，在安全、感知、制动等方面更进一步。

在成本端，随着硬件成本下降和软件算法快速提升，Robotaxi单车成本快速下降。据Frost&Sullivan预测，Robotaxi每公里成本有望持续下降，到2026年将与有人驾驶网约车服务成本持平，之后有望低于有人驾驶网约车成本。Robotaxi成本优势和经济效益将持续释放，在未来出行市场中展现出极大的潜力和吸引力。

万亿产业蓄势待发

在资本市场上，无人驾驶板块近段时间迎来“高光时刻”。特斯拉自宣布全力投入Robotaxi以来，股价一改颓势、不断上涨，涨幅一度接近翻倍；在A股，自动驾驶以及网约车板块成为近期行情为数不多的亮点，涉及芯片、传感器、摄像头、激光雷达等多只个股一度取得超过50%的涨幅。

“自动驾驶作为新技术符合Gartner技术曲线，目前已经过泡沫破裂的下行期，优胜劣汰期，进入稳定发展、恢复期，自动驾驶将进入向上反弹的状态。”小马智行联合创始人、首席执行官彭军年初如是说。

美国知名投资公司方舟基金（Ark Invest）一直坚定地看好Robotaxi，其最新研究显示，大模型和生成式人工智能将加速Robotaxi进步，预计到2030年全球市场规模将达26万亿美元，“自动驾驶出租车可能是历史上最具影响力的创新。”

方舟基金称，已注意到百度和Waymo都在扩大自动驾驶出租车业务。百度财报显示，Apollo Go在第二季度提供了约899，000次出行服务，同比增长26%，7月份，累计出行超过700万次。Waymo证实，与Waymo捷豹车型的硬件相比，由吉利极氪开发的第六代自动驾驶出租车将把车载摄像头的数量从29个减少到13个，将激光雷达数量从5个减少到4个。“尽管Waymo未透露细节，但新车的成本可能远低于传闻中当前的10万多美元，这是迈向大规模运营的关键一步。”

方舟基金还表示，特斯拉正在使用数据来训练其自动驾驶系统，特斯拉的数据规模优势可能会导致其在这个“赢家通吃”的市场中占据主导地位。“我们对10月份特斯拉自动驾驶出租车的表现高度关注，并充满期待。”

如祺出行与罗兰贝格联合发布的报告也显示，中美两国已在各自境内指定城市面向公众开通Robotaxi收费服务，实现无主驾安全员的全面商业化运营，这表明Robotaxi的商业化已在全球范围内形成了多点开花局面，使全球Robotaxi行业走出低谷。预计2030年，中国国内市场规模有望达到4880亿元。

有机构统计，2024年上半年，国内外无人驾驶领域公开近103起重要投融资，披露的融资总额近261亿元（包括IPO募资），涉及国内82家、国外16家企业。与2023年同期相比，融资事件数量有所增长，披露的总融资金额增长近2倍。其中，如祺出行、黑芝麻智能已于近日登陆港交所，纵目科技、博雷顿、佑驾创新等多家企业也先后向港交所递交了上市申请书，文远知行、小马智行、Momenta则被传即将赴美上市。

小鹏汽车董事长兼CEO何小鹏认为，在Robotaxi领域里，除了关注政策法规之外，还需要特别关注成本经营的效果。目前，绝大部分Robotaxi公司在硬件领域里没有做到“既能够低成本，又拥有好体验”。

(责编：郭思邈、申佳平)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经