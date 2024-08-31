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全球首个月球专业大模型发布

2024年08月31日09:59 | 来源：央视网
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以大模型为代表的生成式人工智能技术，正在助力月球科学研究。8月29日，国际首个月球科学多模态专业大模型在2024中国国际大数据产业博览会上发布。目前，这款大模型对月球撞击坑年代和形态识别的准确率已超过80%，将助力科研人员更好地探秘月球。

月球撞击坑的大小、深浅、形状等特征，是研究月球地质演化的重要依据。当前月球上直径在1千米以上的月球撞击坑数量超100万个，直径1千米以下的撞击坑数量尚无法确定。

目前，这款大模型的最佳落地场景就是月球撞击坑识别，在月球撞击坑年代和形态识别上，其准确率已达到80%以上。研究人员只需输入月球撞击坑的图像和相关问题，大模型即可利用光谱、高程、重力等17种多模态数据，判定该图像对应的模态类型。通过检索知识库，它还能回答撞击坑的形态、大小、年代等相关问题，并给出推理过程。

“随着人类深空探测活动的快速推进，探测数据呈井喷式增长，科学大数据已经成为推动科技创新的强大引擎。”中国科学院院士、中国月球探测工程首任首席科学家欧阳自远表示，在相关数据管理方面，我国已经取得先发优势，在数据应用方面则必须充分发挥现有的人工智能技术优势。月球专业大模型将大大加速海量数据的处理，帮助科研工作者挖掘新的科学发现。

接下来，月球专业大模型还将嵌入“数字月球云平台”，并推动其智慧化升级。该平台由中国科学院地化所牵头建设完成，是国际上月球探测数据最全，集科学研究、工程应用以及科普教育为一体的云平台。

(责编：郭思邈、申佳平)
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