8月30日，华夏银行公布了2024年半年度报告。报告显示，截至报告期末，华夏银行资产规模达43282.97亿元，较上年末增长1.73%；报告期内，实现净利润127.16亿元，同比增长2.84%；实现非利息净收入166.38亿元，同比增长23.33%；非利息净收入占比34.41%，同比上升6.09个百分点；不良贷款率1.65%，较上年末下降0.02个百分点。

报告提出，华夏银行科技型企业贷款客户较上年末增长14.94%，科技型企业贷款余额较上年末增长4.69%；绿色金融业务余额较上年末增长9.32%；普惠型小微企业贷款余额较上年末增长2.70%，高出各项贷款增速0.84个百分点；个人养老金资金账户较上年末增长14.88%；投向数字经济核心产业贷款余额较上年末增长23.97%。

报告显示，2024年上半年，华夏银行主动服务和融入新发展格局，全面深化推进四大战略转型，取得积极成效。报告期末，产业数字金融生态客户数较上年末增长66.95%；个人存款余额较上年末增长4.97%，个人客户金融资产总量较上年末增长4.75%；对公客户较上年末增长2.56%，投资银行业务规模同比增长10.15%；托管手续费收入同比增长14.36%，理财产品余额较上年末增长21.10%。

此外，华夏银行坚持服务实体经济和防范化解风险两手抓，聚焦资产全生命周期管理，合规体系建设进一步强化，风险管控水平有效提升。报告期末，关注类贷款率、不良贷款率较上年末分别下降0.08和0.02个百分点，资产质量持续改善。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经