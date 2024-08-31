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光大银行发布2024年半年度业绩报告

2024年08月31日10:21 | 来源：人民网
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8月30日，光大银行发布2024年半年度业绩报告。报告显示，2024年上半年营业收入698.1亿元，净利润246.1亿元，不良贷款率1.25%。

今年上半年，光大银行提升服务实体经济质效。报告显示，该行科技型企业贷款余额3510亿元，比上年末增加838亿元，增长31.4%；绿色贷款余额4034亿元，比上年末增加896亿元，增长28.6%；普惠贷款余额4293亿元，比上年末增加502亿元，增长13.2%；涉农贷款余额4752亿元，比上年末增加250亿元；“养老金融”专区累计服务客户183万人次，个人养老金客户比上年末增长69.5%，完成适老化改造达标网点1588家；光大云缴费平台累计接入缴费项目17152项，缴费金额3596亿元，实现持续增长。

报告显示，截至6月末，光大银行资产总额67967亿元，较上年末增加239亿元，增长0.4%；其中贷款总额38934亿元，较上年末增加1065亿元，增长2.8%，有效增强了服务实体经济能力。负债总额62258亿元，较上年末增加78亿元，增长0.1%；其中存款余额39198亿元。

报告提出，光大银行持续转变经营模式，以数字化转型为驱动，促进大财富管理体系下公司、零售、金融市场各板块相互协同，为客户提供综合化金融服务，有效提升价值创造能力。公司金融以FPA为引领，以客户为中心，强化综合金融服务，实现FPA总量5.09万亿元。零售金融以AUM为牵引，巩固提升光大理财市场优势，打造以手机银行、云缴费双APP为核心的“财富+”开放平台，实现AUM总量2.87万亿元。金融市场以GMV为导向，围绕“数字化+生态圈”战略架构，通过多元化同业金融场景赋能客户价值提升，实现GMV总量1.48万亿元。

此外，光大银行加强信贷风险管控，严控新增不良，稳妥有序推进不良资产处置化解，确保全行资产质量稳定可控。截至6月末，不良贷款率1.25%，与上年末持平；拨备覆盖率172.45%，风险抵补能力保持在较好水平。

(责编：董童、李源)
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