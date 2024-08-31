中国人民银行：二季度涉农、普惠金融贷款持续增长
2024年08月31日11:51 | 来源：新华社
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中国人民银行近日发布的数据显示，2024年二季度，涉农、普惠金融等领域贷款持续增长。截至二季度末，本外币涉农贷款余额50.67万亿元，同比增长12.1%；普惠小微贷款余额32.38万亿元，同比增长16.9%。
中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示，截至二季度末，农村贷款余额36.29万亿元，同比增长12.1%；农户贷款余额17.92万亿元，同比增长9.9%；农业贷款余额6.38万亿元，同比增长12.7%。
7月14日，在新疆和硕县一处改良盐碱地里，大型机械在收割小麦。新华社记者高晗 摄
报告还显示，在普惠金融领域，截至二季度末，助学贷款余额2085亿元，同比增长23%；全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长10.1%。（记者任军、吴雨）
(责编：王静、牛镛)
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