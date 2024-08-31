追光的你｜劳动者的荣光：“陀螺站长”用真诚守护平安出行
2024年08月31日13:35 | 来源：人民网
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在我们周围，每一位普通的劳动者都在静静地坚守着他们的岗位，他们用汗水致敬自己的责任，以勤奋点缀社会。
劳动者的荣光，在于他们的奉献与坚持。他们用实际行动诠释着责任与担当，用勤劳和智慧书写着人生的华章。
我们深入他们普通的生活，共同聆听劳动者的故事。
本期故事人物：
姚婕入职武汉地铁从事客运服务19年来，始终把乘客安全出行、幸福出行放在首位，日巡站步数超过2万，日帮扶、解答乘客问询数百次；累计安全服务乘客超过4亿人次，还保持着零投诉、零事故纪录；累计为千余件失物寻回失主、收到全国各地近百名乘客送来的锦旗和感谢信，被乘客亲切地称作“陀螺站长”。姚婕当选为党的二十大代表，荣获“全国劳动模范”“全国三八红旗手”等荣誉称号。
(责编：郭思邈、吕骞)
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