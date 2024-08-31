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建行：上半年投向制造业贷款3.05万亿 服务实体质效提升

2024年08月31日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京8月31日电 （记者黄盛）中国建设银行股份有限公司（以下简称“建行”）在30日发布了2024年半年度业绩。业绩报告显示，上半年建行在重点领域金融服务持续深化，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，综合化经营能力稳步提升。

 具体来看，上半年建行投向制造业的贷款3.05万亿元，增幅12.79%；投向民营企业贷款5.87万亿元，增幅8.74%；投向战略性新兴产业贷款2.72万亿元，增幅21.19%；投向境内房地产行业贷款9107.26亿元，增幅6.65%。上半年累计为5049个核心企业产业链的11.93万户链条客户提供6381.06亿元供应链融资支持。

在支持区域重大战略和区域协调发展方面，上半年建行投向京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区公司类贷款新增超8000亿元；在支持积极财政政策实施方面，建行加大国债、地方政府债等政府债券和绿色债券投资，上半年金融投资较上年末增加2859.23亿元；在助力高水平对外开放方面，建行加大“稳外贸稳外资”支持力度，上半年贸易融资投放量1.18万亿元，较上年同期增长8.20%；跨境人民币结算量2.55万亿元，较上年同期增长36.66%。

另外，建行金融业务坚持以客群经营能力提升为中心，持续深化商投行一体化、本外币境内外一体化体制建设，为客户提供综合化全面金融解决方案。数据显示，上半年建行的公司类客户1134万户；境内公司类贷款14.68万亿元，增幅11.02%；个人全量客户7.62亿人，管理个人客户金融资产突破19.74万亿元；资产管理业务规模达5.20万亿元，资产托管规模总量突破23万亿元；综合化经营子公司业务规模保持稳定，总体发展良好。

(责编：郭思邈、吕骞)
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