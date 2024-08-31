8月29日，隆基绿能发布2024年上半年业绩报告。报告期内，公司实现营业收入385.29亿元，硅片出货量44.44GW（对外销售21.96GW）；电池对外销售2.66GW；组件出货量31.34GW，上半年实现亚太区域销量同比大幅增长超140%。

今年上半年，隆基绿能推出了基于高效HPBC 2.0电池技术的双面组件产品Hi-MO 9，量产功率达到660W，高于同规格TOPCon组件30W以上，同时，Hi-MO 9的转换效率提升至24.43%，抗隐裂能力提升80%。

隆基始终注重技术创新和成本管控的协同推进，通过优化生产流程、提升设备投资效率等手段，不断降低生产成本并快速实现科技成果产业化，提升市场竞争力。此前，钟宝申曾表示，搭载着前沿HPBC 2.0电池技术的分布式系列产品将面世，这一宣告在此次半年度报告中再次明确。

据隆基绿能相关负责人透露，未来三年，公司单晶硅片年产能将达到200GW，其中“泰睿”硅片产能占比超过80%；BC电池年产能将达到100GW；单晶组件年产能将达到150GW。HPBC 2.0产品将在2025年实现约50GW的产能，为公司先于行业复苏提供坚实支撑。

(责编：董童、李源)

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