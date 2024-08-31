人民网北京8月31日电 （记者杜燕飞）中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电）30日发布的2024年半年度报告显示，公司大力发展核电、非核清洁能源及战略性新兴产业等三大产业方面取得阶段性成效，实现了营业收入和发电量的稳步增长，绿色低碳技术的创新与应用上取得了新进展。

半年报显示，上半年，中国核电实现营业收入374.41亿元，同比增长3.15%；累计商运发电量1052.95亿千瓦时，同比增长4.43%；实现上网电量992.95亿千瓦时，同比增长4.68%。

核能项目建设有序推进。半年报显示，截至上半年，中国核电控股在运25台核电机组安全稳定运行，在运装机容量2375.00万千瓦，实现发电量891.53亿千瓦时，上网电量834.25亿千瓦时，机组平均利用小时数约为3,754小时。

积极布局新能源领域。半年报显示，上半年，中国核电控股新能源机组发电量累计为161.42亿千瓦时，同比增长52.87%，新能源上网电量158.70亿千瓦时，同比增长52.87%，其中光伏、风力发电量均同比增长超50%。

战略性新兴产业培育进入快车道。半年报显示，秦山核电重水堆完成在线辐照平台搭建，首次实现商用堆产碳-14大批量国产化生产；河南周口“储能装备制造+新能源”一体化项目完成启动签约；自主研制刚性钙钛矿太阳能电池组件最高效率达到18.91%，柔性钙钛矿太阳能电池组件最高效率达到17.75%，均处于行业内领先水平。

中国核电同期披露了公司向特定对象发行股票申请获上海证券交易所受理的公告。根据公告，中国核电拟向特定对象募集不超过140亿元资金，用于辽宁徐大堡1、2号机组，辽宁徐大堡3、4号机组，福建漳州3、4号机组，以及江苏田湾7、8号机组等8台核电机组的投资建设。

中国核电表示，公司将聚焦核电安全性提升、经济性提升、核能综合利用、先进运维技术开发、数字化转型、战略性新兴产业等重点方向开展科技创新攻关，同时加大关键核心技术攻关力度，保障供应链自主可控；持续加强公司科研单位科技创新核心能力建设，推进产学研有效贯通和科技成果转化应用，深化科技创新人才培养，高标准建设各级核能创新平台，通过“强核心大协作”的协同创新模式提升科技创新核心竞争力，为创新驱动高质量发展战略的实现提供保障。

(责编：郭思邈、吕骞)

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