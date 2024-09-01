新华社北京8月31日电 题：8月份PMI略降 但经济回升向好有支撑

新华社记者韩佳诺、魏玉坤、潘洁

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会8月31日发布的数据显示，虽然8月份中国制造业采购经理指数（PMI）有所下降，但非制造业商务活动指数为50.3%、比上月上升0.1个百分点，新动能较快回升，经济回升向好有支撑。

新动能较快回升，产业结构稳步优化。8月份，装备制造业PMI为51.2%，较上月上升1.7个百分点，其中生产指数和新订单指数均较上月上升3个百分点至52%以上；高技术制造业PMI为51.7%，较上月上升2.3个百分点，其中生产指数较上月上升超过3个百分点至51%以上，新订单指数较上月上升5个百分点左右至53%以上。

“结合前期走势以及政策因素来看，制造业新动能在上月短期放缓后较快回升，且供需两端都明显增长，一方面是我国制造业新动能具有较强韧性与活力，另一方面是大规模设备更新和消费品以旧换新等政策效果逐步显现。”中国物流信息中心专家文韬表示，随着新动能向好发展，我国产业结构也持续稳步优化。

从非制造业情况来看，8月份，非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点，景气度略有回升。

服务业商务活动指数升至扩张区间。服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，升至临界点以上。从市场预期看，业务活动预期指数为55.4%，仍位于较高景气区间。

建筑业商务活动指数保持扩张。建筑业商务活动指数为50.6%，比上月下降0.6个百分点，仍位于扩张区间，表明受高温多雨天气等不利因素影响，建筑业生产施工扩张放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为54.7%，比上月上升1.8个百分点，建筑业企业对近期市场发展信心增强。

产需两端有所放缓，价格指数持续回落。8月份，生产指数和新订单指数分别为49.8%和48.9%，比上月下降0.3和0.4个百分点，制造业企业生产和市场需求均有所放缓。受需求不足以及原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格波动等因素影响，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%和42.0%，比上月下降6.7和4.3个百分点。

“但是需求端也有积极因素，新出口订单指数为48.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升，显示制造业出口呈现企稳态势。”文韬说。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。

国家统计局新闻发言人刘爱华表示，当前国内有效需求不足，高温、暴雨、洪涝等短期因素也对经济运行产生了一定的扰动，我们既要增强风险意识和底线思维，积极应对风险挑战，又要保持战略定力，坚定发展信心，看到我国经济发展仍是有利条件强于不利因素，稳中向好、长期向好的发展态势不会改变。

进入8月份以来，商务部等7部门发布关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知，提高报废更新补贴标准；财政部等五部门联合印发《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展；中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于完善市场准入制度的意见》释放了推动有效市场和有为政府更好结合、进一步激发市场活力的重要信号……

国家发展改革委副主任赵辰昕表示，随着各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢。“我们有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务”。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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