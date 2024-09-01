本报记者

【一线见闻】

一辆新能源汽车，从中国重庆运到泰国曼谷，要多久？

“只要一个月！”长安汽车东南亚事业部总经理沈兴华说。这条水运线，从重庆两江新区果园港出发，走长江，抵上海，通过国际货运送达。

“未来，西部陆海新通道扩容，可以再节约10天左右。”果园港埠有限公司业务部经理谢淞郁介绍。这条铁水联运线，自果园港经铁路至广西，从钦州港运抵东南亚。

果园港地处长江经济带和“一带一路”联结点，长江黄金水道、西部陆海新通道、中欧班列（成渝）在此贯通。

“这是即将发往四川宜宾的锂矿石。”重庆保税港区集团副总经理黄曲指着集装箱说。宜宾发展成为重要的动力电池供应基地，所需的锂矿石主要通过果园港进口。

果园港的联通内外，正是西部地区深度融入国内国际双循环的生动写照。

目前，果园港吸引国际贸易、新能源汽车等优势产业集聚，连接多省份班列，形成了辐射西部地区的发展网络。

重庆港股份有限公司副总经理任川说，果园港出口货物中重庆本地货物量只占30%，大开放促进了西部地区产业联动、优势互补。

西部地区不断向高质量发展迈进，让新时代的“大后方”更有活力、更加厚实。

【现场评论】

加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。日前，习近平总书记主持中共中央政治局会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，“加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力”。

党的二十届三中全会《决定》提出，“建成现代化经济体系，加快构建新发展格局，推动高质量发展”。

在地方考察时，习近平总书记强调“牢牢把握在国家发展大局中的战略定位”，要求“主动服务和融入新发展格局”。

贯彻落实党中央决策部署，立足资源禀赋和发展基础，发挥自身优势，一些地方服务和融入新发展格局呈现新气象，引人思考。

如何“找准在全国大局中的战略定位”？关键是牢固树立全国一盘棋思想，从全局谋划一域。

京津冀创新基础扎实，“在实现高水平科技自立自强中发挥示范带动作用”；东北地区的黑土地是“耕地中的大熊猫”，“当好国家粮食稳产保供‘压舱石’，是东北的首要担当”；西部地区是我国发展的战略腹地，一些地方致力“成为高质量发展的一个增长极，一个新的动力源”……

对“国之大者”心中有数，多打大算盘、算大账，把全局作为观察和处理问题的出发点和落脚点，才能不断提高“谋一域”的原则性、系统性、预见性和创造性。

如何“主动服务和融入新发展格局”？关键是找准自身优势和全局工作的结合点，以一域服务全局。

上海加快向具有全球影响力的科技创新中心迈进；广东不断推动粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点；长江经济带沿江省市在产业上协同发展、错位发展、联动发展……

坚持系统观念，自觉在大局下行动，正确把握自身发展和协同发展的关系，就能形成整体合力。

如何“解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题”？关键是用改革的办法解决发展中的问题，发挥进一步全面深化改革在构建新发展格局中的关键作用。

推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节，日前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，旨在形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式；

市场准入制度是推动有效市场和有为政府更好结合的关键，近日发布的《关于完善市场准入制度的意见》，旨在构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系……

突出问题导向，围绕实现高水平自立自强、畅通经济循环、扩大内需等深化改革，让国民经济循环更加畅通，才能不断为经济社会发展增动力、添活力。

从全局和战略的高度，更加积极主动服务和融入新发展格局，我们一定能增强发展的安全性稳定性，把握未来发展主动权，为推进中国式现代化筑牢坚实基础。

（本报记者李拯、李增辉、姜峰、王欣悦）

《 人民日报 》（ 2024年09月01日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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