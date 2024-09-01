重庆果园港见证——
把握战略定位，服务和融入新发展格局（来自新时代改革开放一线·现场评论）
【一线见闻】
一辆新能源汽车，从中国重庆运到泰国曼谷，要多久？
“只要一个月！”长安汽车东南亚事业部总经理沈兴华说。这条水运线，从重庆两江新区果园港出发，走长江，抵上海，通过国际货运送达。
“未来，西部陆海新通道扩容，可以再节约10天左右。”果园港埠有限公司业务部经理谢淞郁介绍。这条铁水联运线，自果园港经铁路至广西，从钦州港运抵东南亚。
果园港地处长江经济带和“一带一路”联结点，长江黄金水道、西部陆海新通道、中欧班列（成渝）在此贯通。
“这是即将发往四川宜宾的锂矿石。”重庆保税港区集团副总经理黄曲指着集装箱说。宜宾发展成为重要的动力电池供应基地，所需的锂矿石主要通过果园港进口。
果园港的联通内外，正是西部地区深度融入国内国际双循环的生动写照。
目前，果园港吸引国际贸易、新能源汽车等优势产业集聚，连接多省份班列，形成了辐射西部地区的发展网络。
重庆港股份有限公司副总经理任川说，果园港出口货物中重庆本地货物量只占30%，大开放促进了西部地区产业联动、优势互补。
西部地区不断向高质量发展迈进，让新时代的“大后方”更有活力、更加厚实。
【现场评论】
加快构建新发展格局，是推动高质量发展的战略基点。日前，习近平总书记主持中共中央政治局会议，审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。会议指出，“加快构建新发展格局，提升区域整体实力和可持续发展能力”。
党的二十届三中全会《决定》提出，“建成现代化经济体系，加快构建新发展格局，推动高质量发展”。
在地方考察时，习近平总书记强调“牢牢把握在国家发展大局中的战略定位”，要求“主动服务和融入新发展格局”。
贯彻落实党中央决策部署，立足资源禀赋和发展基础，发挥自身优势，一些地方服务和融入新发展格局呈现新气象，引人思考。
如何“找准在全国大局中的战略定位”？关键是牢固树立全国一盘棋思想，从全局谋划一域。
京津冀创新基础扎实，“在实现高水平科技自立自强中发挥示范带动作用”；东北地区的黑土地是“耕地中的大熊猫”，“当好国家粮食稳产保供‘压舱石’，是东北的首要担当”；西部地区是我国发展的战略腹地，一些地方致力“成为高质量发展的一个增长极，一个新的动力源”……
对“国之大者”心中有数，多打大算盘、算大账，把全局作为观察和处理问题的出发点和落脚点，才能不断提高“谋一域”的原则性、系统性、预见性和创造性。
如何“主动服务和融入新发展格局”？关键是找准自身优势和全局工作的结合点，以一域服务全局。
上海加快向具有全球影响力的科技创新中心迈进；广东不断推动粤港澳大湾区成为新发展格局的战略支点；长江经济带沿江省市在产业上协同发展、错位发展、联动发展……
坚持系统观念，自觉在大局下行动，正确把握自身发展和协同发展的关系，就能形成整体合力。
如何“解决制约构建新发展格局和推动高质量发展的卡点堵点问题”？关键是用改革的办法解决发展中的问题，发挥进一步全面深化改革在构建新发展格局中的关键作用。
推动经济社会发展绿色化、低碳化，是实现高质量发展的关键环节，日前印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，旨在形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式；
市场准入制度是推动有效市场和有为政府更好结合的关键，近日发布的《关于完善市场准入制度的意见》，旨在构建开放透明、规范有序、平等竞争、权责清晰、监管有力的市场准入制度体系……
突出问题导向，围绕实现高水平自立自强、畅通经济循环、扩大内需等深化改革，让国民经济循环更加畅通，才能不断为经济社会发展增动力、添活力。
从全局和战略的高度，更加积极主动服务和融入新发展格局，我们一定能增强发展的安全性稳定性，把握未来发展主动权，为推进中国式现代化筑牢坚实基础。
（本报记者李拯、李增辉、姜峰、王欣悦）
《 人民日报 》（ 2024年09月01日 01 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 8月份我国经济景气水平保持稳定 高技术制造业重回扩张区间
- 人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 制造业采购经理指数小幅回落 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。…
- 评论
- 关注