原标题：2023年我国经济发展新动能持续增强

经济发展新动能在扩大内需、加快现代化产业体系建设、推动高质量发展中发挥着重要作用。国家统计局8月31日发布的数据显示，2023年我国经济发展新动能指数为119.5，比上年增长19.5%。以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能继续成长，网络经济保持较快发展，转型升级成效明显，助力高质量发展扎实推进。

国家统计局统计科学研究所所长闾海琪表示，2023年，随着经济回升向好，以及一系列政策措施带动，我国经济活力不断增强，科技创新持续推进，新产业新业态新模式不断发展壮大，经济发展新动能持续增强。

经济活力不断增强

测算显示，2023年经济活力指数为114.5，比上年增长14.5%。全年新设经营主体3273万户，比上年增长12.6%，高新技术企业达46.3万家；高技术产业投资增长10.3%；快递业务量达1320亿件，增长19.5%，为发展网络经济，促进新型消费提供保障。

闾海琪指出，全国统一大市场加快建设，经营主体较快增加，高新技术企业持续增长，投资结构不断优化，市场活力进一步增强。

科技创新引领作用突出

“科技创新作为发展新质生产力的核心要素，已成为推动经济发展新动能成长壮大的关键力量。”闾海琪表示。

测算显示，2023年创新驱动指数为122.3，比上年增长22.3%。全国研究与试验发展（R&D）经费投入达3.3万亿元，比上年增长8.1%；累计培育专精特新“小巨人”企业12145家；每万人口高价值发明专利拥有量达11.8件，比上年提高2.4件；技术市场成交合同额达61476亿元，增长28.6%。

随着创新驱动发展战略深入实施、科技管理体制改革纵深推进、高水平科技自立自强加快推进，关键核心技术攻关成果丰硕，重大科技成果不断涌现，基础研究和原始创新能力持续提高，企业创新主体地位更加凸显，专精特新“小巨人”企业培育力度加大，科技成果转化进一步强化。

网络经济发展优势持续巩固

测算显示，2023年网络经济指数为122.1，比上年增长22.1%。截至2023年底，移动互联网用户数、固定互联网宽带接入用户数分别达15.2亿户、6.4亿户，分别比上年增长4.0%、7.9%；移动互联网接入流量达3014.7亿GB，增长15.2%；全国5G基站达337.7万个，占移动基站总数的29.1%，比上年提高7.8个百分点。

闾海琪指出，以直播带货为代表的新业态新商业模式持续快速发展，户外场景和升级类商品线上消费需求旺盛，远程医疗、数字娱乐等信息类服务消费延续快速增长态势。消费领域电商交易额增势良好，生产领域电商交易额稳定增长，跨境电商发展潜力进一步释放，已成为外贸发展的新动能。

2023年，全国网上零售额15.4万亿元，比上年增长11.0%，增速加快7.0个百分点，其中，实物商品网上零售额增长8.4%，增速高于社会消费品零售总额1.2个百分点；电子商务市场规模再创新高，全国电子商务平台交易额46.8万亿元，按可比口径比上年增长9.4%；跨境电商进出口总额2.38万亿元、增长15.6%，其中出口1.83万亿元、增长19.6%。

转型升级取得积极成效

通过推动传统产业加快转型升级、巩固优势产业领先地位、培育壮大新兴产业、有序布局未来产业，先进制造业和现代服务业深度融合，现代化产业体系建设取得重要进展，“新三样”增长强劲，绿色低碳转型加快推进，推动新产业新业态持续壮大。

测算显示，2023年转型升级指数为116.3，比上年增长16.3%。高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重提升至15.7%；有电子商务交易活动的企业比重达13.6%，比上年提升3.3个百分点；非化石能源消费占能源消费总量的比重比上年提高0.2个百分点，电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，增长29.9%。（记者 董蓓）

(责编：乔业琼、李楠桦)

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