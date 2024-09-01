原标题：8月份我国经济景气水平总体保持稳定

本报北京8月31日电（记者董蓓）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会31日发布的数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读数据时指出，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。

高技术制造业和装备制造业重回扩张区间。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI分别为51.7%和51.2%，比上月上升2.3和1.7个百分点，重返扩张区间；消费品行业PMI为50.0%，位于临界点；高耗能行业PMI为46.4%，比上月下降2.2个百分点，高耗能行业景气水平偏弱且降幅较大，是本月制造业PMI回落的主要原因之一。

大型企业PMI保持扩张。大型企业PMI为50.4%，比上月略降0.1个百分点，今年以来始终位于临界点以上，持续发挥支撑引领作用。

8月份，非制造业商务活动指数扩张略有加快，景气度略有回升。服务业商务活动指数升至扩张区间。服务业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，升至临界点以上。从行业看，暑期消费带动作用显著，铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间，业务总量保持较快增长。从市场预期看，业务活动预期指数为55.4%，仍位于较高景气区间，其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间，企业对相关行业发展更为乐观。

建筑业商务活动指数保持扩张。建筑业商务活动指数为50.6%，比上月下降0.6个百分点，仍位于扩张区间，表明受高温多雨天气等不利因素影响，建筑业生产施工扩张放缓。从市场预期看，业务活动预期指数为54.7%，比上月上升1.8个百分点，建筑业企业对近期市场发展信心增强。

8月份，综合PMI产出指数为50.1%，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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