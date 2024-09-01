原标题：农民丰收节，这些活动值得期待

农，天下之本，务莫大焉。再过二十多天就是农历秋分，我国也将迎来第七个中国农民丰收节。

“今年丰收节将继续秉承‘庆祝丰收、弘扬文化、振兴乡村’的宗旨，坚持农民节日为农民、农民节日农民办。”8月30日，农业农村部市场与信息化司司长雷刘功在新闻发布会上介绍，今年丰收节以“学用‘千万工程’ 礼赞丰收中国”为主题，将举办一系列丰富多彩的群众性活动，全面展示我国“三农”发展辉煌成就，生动描绘农业农村现代化美好图景，大力弘扬中华优秀农耕文化，充分展示新时代农民精神风貌。

雷刘功表示，今年丰收节总体安排分4个层面。一是组委会主办的活动。组委会将主办学用“千万工程”经验推进乡村建设成果展示等10项活动，主要在丰收节全国主场河南省开封市兰考县举办。全国主场活动由致敬丰收、致敬农民、致敬农耕3个板块组成，开展群众庆祝丰收联欢等10余项活动，全国主场活动还专门设计了标识和吉祥物。二是组委会重点活动。包括金秋消费季、“减油增豆、营养膳食”科普等10项活动。三是成员单位庆丰收活动。农业农村部等17个成员单位发挥各自优势，组织开展品牌推介、产品营销、公益义诊、普法宣传、趣味赛事、文化表演等系列庆丰收活动。四是围绕丰收主题，各地因地制宜组织一系列富有区域特色的庆祝活动。

据介绍，今年丰收节庆祝活动主要呈现四方面特点。

坚持农民节日为农民——各地各部门学习运用“千万工程”经验，将发布一揽子惠农助农政策措施，推出一系列节日服务措施，办成一批农民群众可感可及的实事，让农民群众有更多更强的获得感、幸福感、安全感。

突出农民主体、农业主线、农村主场——今年丰收节坚持政府搭台搞服务、农民登台唱主角，将组织乡村电影周、农民丰收故事会、村歌大赛，支持农民群众自主开展“村BA”、唱村歌、跳广场舞等活动，展示新时代农民的精神风貌，激发农民群众创造美好生活的干劲。

释放“三农”向好的积极信号——今年夏粮获得丰收，增产72.5亿斤，达2995.6亿斤，再创历史新高。早稻总产量563.5亿斤，连续4年在560亿斤以上，总体保持稳定。根据农业农村部农情调度，秋粮面积比上年稳中有增，大部分地区秋粮长势正常，夺取丰收有基础有条件，这是丰收节的底色和底气。“丰收节将把全社会团结一心夺丰收的做法成效展示出来，充分释放农业基本盘稳、‘三农’基础好的积极信号，让全国人民带着丰收喜悦欢庆节日，共享丰收硕果。”雷刘功说。

带动活跃城乡消费——丰收节是活跃城乡市场、促进居民消费的重要平台。今年丰收节继续组织金秋消费季，启动活动在天津市举办，还会开展“菜篮子”产品消费促进行动、“村晚”联欢、美食品鉴等活动，引导推动各类线上平台设立丰收频道、丰收专馆，吸引城乡居民广泛参与，共庆丰收、共享喜悦。

在河南省兰考县举办的全国主场活动致敬丰收、致敬农民、致敬农耕3个板块将分别涵盖哪些活动？

河南省农业农村厅党组书记、厅长孙巍峰告诉记者，致敬丰收板块包括金秋颂丰·群众庆祝丰收联欢活动，主要通过群众喜闻乐见的歌舞、戏曲、武术等表演形式开展行进式、沉浸式的庆祝活动；中原粮仓·高标准农田建设成果推广活动在独具中原特色的“良田美景”中，集中展示良种、良田、良机、良法、良制“五良”集成的融合高产模式，以及全程机械化、“5G+智慧农业”等应用场景；美好“芯”愿·种业振兴成果推广活动以“图文+实物”形式讲好种业振兴故事；千顷澄碧·兰考治理“三害”成果展示活动将展示70多年来，兰考县从昔日“三害”肆虐时亩产42.6斤到如今沃野千里“吨粮田”的变化。

致敬农民板块包含的新时代风采·高素质农民创业大赛，将充分展示新时代高素质农民的新风采。“这一板块的和美乡村·学用‘千万工程’经验推进乡村建设成果展示主要发布乡村建设成果典型案例，同时举办‘设计河南·美丽乡村’创意设计大赛、‘和美乡村·十里画廊’摄影优秀作品展等活动。”孙巍峰透露，幸福蝶变·深化农村改革促增收成果展示通过“富美兰考·打卡‘百万村’”活动，来展示壮大农村集体“家底子”和鼓起农民“钱袋子”的方法路径；自然和鸣·农民“村晚”暨乡村民乐会由全国优秀的农民艺术家、艺术爱好者、乡村民乐队同台唱响丰收主旋律。

致敬农耕板块旨在弘扬传承中华民族优秀农耕文化，其中的老家味道·“减油增豆、营养膳食”乡村特色美食品鉴推广活动将打造乡村特色美食品鉴和乡土饮食文化体验的饕餮盛宴；泡桐花开·泡桐种质资源科普展示将举办“兰考泡桐的一生”科普图片和兰考民族乐器、绿色家居展示活动；薪火相传·优秀农耕文化宣传推广活动重点推介中国重要农业文化遗产，以及河南省优秀农耕文化遗产；健趣田园·农耕农趣农味体育活动将组织开展农民体育健身大赛、武林风农民擂台赛、和美乡村篮球大赛、乡村健康跑等群众性体育活动。（记者 陈晨）

(责编：乔业琼、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经