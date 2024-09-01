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我国农业绿色发展水平稳步提升

2024年09月01日08:48 | 来源：光明日报
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原标题：我国农业绿色发展水平稳步提升

　　 本报北京8月31日电（记者杨舒）中国农业科学院和中国农业绿色发展研究会31日联合发布的《中国农业绿色发展报告2023》显示，2022—2023年，我国农业绿色发展水平稳步提升，农业资源节约保育水平持续提高，农业产地环境保护与治理成效显著，绿色优质农产品供给能力持续提升。

　　 报告以客观、权威数据为支撑，多角度系统反映2022—2023年我国农业绿色发展的总体水平、重大行动和主要成就。数据显示，2022年全国农业绿色发展指数为77.90，较上一年提高0.37，比2015年提高2.71。2022年国家农业绿色发展先行区农业绿色发展指数平均为80.45，明显高于全国平均水平。

　　 在农业资源节约保育方面，2022年全国耕地数量净增加约130万亩，东北黑土地保护性耕作面积达8300万亩，全国农田灌溉水有效利用系数从2012年的0.516提升至2022年的0.572，全国农业水价综合改革面积扩大至7.5亿亩，全年新增改革实施面积1.7亿亩以上。

　　 在农业产地环境保护与治理方面，2022年，全国农用化肥施用总量为5079.2万吨（折纯），较2021年减少2.15%，连续7年保持下降趋势。全国水稻、小麦、玉米三大粮食作物的化肥利用率和农药利用率分别为41.3％、41.8％。全国秸秆综合利用率保持在86％以上，秸秆离田利用率达35.8％。全国畜禽粪污综合利用率达78％，规模养殖场粪污处理设施装备配套率稳定在97％以上。

　　 在绿色优质农产品供给方面，2023年我国新发展绿色、有机农产品18221个，新登录名特优新农产品1351个，建成绿色食品原料标准化生产基地约1.77亿亩，创建绿色食品（有机农业）一二三产业融合发展园区41个，遴选首批178个国家现代农业全产业链标准化示范基地，全年全国农产品质量安全例行监测总体合格率达97.8％。

　　 报告自2019年起连续六年发布，已成为社会各界观察我国农业绿色发展状况的重要窗口。同时，已连续2年发布英文简版，向全球展示农业绿色发展的“中国样板”和“中国方案”。

(责编：乔业琼、李楠桦)
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