原标题：全国新能源汽车充电设施达1060万台

本报北京8月31日电（记者张翼）国家能源局发布的数据显示，截至今年7月底，全国充电设施总量达1060万台，有效保障了2500多万辆新能源汽车的充电需求。一线城市中心城区的公共充电服务半径已经和加油站相当。目前，95%的高速公路服务区已经具备了充电能力，形成了“十纵十横两环”的城际充电网络。全国已经有超过三分之一的省份将充电设施布局到了所有乡镇。

国家能源局副局长万劲松介绍，近年来，国家能源局出台了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》等系列政策文件，从规划布局、建设运营、配套电网、价格奖补等方面为充电基础设施建设提供政策支持并进行具体工作部署。累计发布电动汽车充电设施相关标准106项，覆盖了21个专业领域，产业链安全管控水平进一步提升。目前我国大功率直流充电标准处于国际领先水平，无线充电、充电漫游等领域也有突破，已经形成了与美国、欧洲、日本并列的中国充电标准体系。

目前，充电站运营企业中民营企业设备规模占比超过70%。国家能源局提出，逐步建立起以用户为核心的充电服务体系，确保“有人建、有人管、能持续”；促进充电云服务与汽车、金融、出行等行业相结合，形成“互联网+充电”的产业生态。

万劲松表示，局部地区和个别时段充电慢、充电难的现象将进一步得到缓解，广大车主的充电体验也会更加舒适。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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