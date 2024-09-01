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深市半年报：合计营收超9.88万亿 数字经济企业整体向好

2024年09月01日09:02 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （记者黄盛）深交所数据显示，截至8月底，深交所2837家上市公司披露上半年经营业绩，合计实现营业收入超9.88万亿元，实现扣非后净利润超4800亿元。深市实体上市公司2024年上半年购买商品投入的现金合计7.14万亿，同比增长4.82%。

具体来看，数字经济领域公司整体经营向好，二季度业绩持续增长。561家深市数字经济领域公司2024年上半年营业收入合计1.43万亿，净利润合计673.2亿元，同比分别增加6.60%、14.38%。第二季度营业收入合计7601.55亿元，净利润合计392.7亿元，同比分别增加6.22%、12.05%，环比分别增加12.87%、36.62%。

数字经济部分细分领域保持稳中有近的势头，半导体与集成电路产业、超高清显示产业、智能终端产业等领域整体发展良好。半导体与集成电路产业营业收入及净利润同比分别增长17.22%、47.12%；超高清显示产业营业收入及净利润同比分别增长12.82%、351.86%；智能终端产业营业收入及净利润同比分别增长3.72%、17.89%。

另外，深交所数据也显示，先进制造业公司总体业绩保持稳健态势，2024年上半年营业收入合计8660.43亿元，净利润合计620.53亿元。第二季度营业收入合计4493.75亿元，净利润合计334.77亿元，单季度环比分别增长8.05%、17.35%。上半年轻工制造业整体实现归母净利润81.69亿元，同比上升11.90%。上半年286家出口导向性公司合计实现营业收入9343.81亿元，同比增长7.27%，其中海外收入合计6677.44亿元，占上述企业总收入的比重为71.46%。上述公司合计实现净利润546.85亿元，同比增长4.33%。

(责编：乔业琼、吕骞)
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