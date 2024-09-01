原标题：水陆两栖飞机“鲲龙”AG600完成空速校准试飞

中新社北京8月31日电 (记者 阮煜琳)记者31日从中国航空工业集团有限公司获悉，8月30日，在陕西蒲城国家民机试飞基地，两个试飞机组经两架次约7小时飞行顺利完成既定任务后平稳落地，标志着由中国航空工业集团自主研制的大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600首个局方审定试飞科目空速校准试飞顺利完成，正式进入局方审定试飞阶段。

AG600是中国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备。空速校准试飞是AG600飞机进入型号检查核准书(TIA)后的第一个试飞科目，对于保证飞机性能和安全至关重要，是确保新机型获得适航证并投入使用的必要步骤。

据了解，通过飞行试验可以确定空速指示、气压高度、温度、迎角的修正量，以验证其与适航标准的符合性。速度和高度等参数是多个系统所需的关键输入，校准后可以提高测量精度，减少误差，使飞行员做出更准确的决策。该试飞科目可准确地获取和处理周围大气环境的参数，这些参数对于确保飞机的操纵性和稳定性、优化飞机性能、适应环境变化具有重要意义，确保后续飞行安全高效运行。

8月26日至29日，7人组成的局方飞行员团队分别对该飞机特征、试飞限制、试飞问题、应急离机、座舱布局等进行了解，并通过6架次14.5小时的飞行，圆满完成起落航线、性能操稳控制律等熟悉性试飞工作。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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