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黄河干线连续两年全线达到Ⅱ类水质

2024年09月01日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京9月1日电 （欧阳易佳）记者从生态环境部黄河流域生态环境监督管理局获悉，近年来，通过全面实施黄河流域水生态环境保护规划、深入打好黄河生态保护治理攻坚战。黄河流域全流域建成城镇污水处理厂1497座，803家工业园区建成1053座集中污水处理设施，重点乡镇污水处理设施实现全覆盖，Ⅰ—Ⅲ类优良水体断面占比由2011年69.8％提升到2023年91.0％，跻身优质水体行列，提前实现水环境质量改善目标。2022—2023年黄河干线连续两年全线达到Ⅱ类水质，支流劣Ⅴ类断面由2011年的36.4％到2023年实现清零。

流域生态建设成效明显。开展大面积退耕还林、植树造林、防沙治沙（毛乌素沙漠90％以上重新披了绿装）等生态修复和水土保持工程措施，实现水土流失面积强度“双下降”、水蚀风蚀“双减少”。入黄泥沙从1960年前年均15.92亿吨减少至2000年以来的年均2.42亿吨。黄河下游河床从过去不断淤积抬高，数千年来首次逆转为河床下切，创造了历史奇迹。

生态流量监控从无到有。逐步推动对水利水电工程下泄生态流量管控，河湖生态流量指标体系初步建立，生态用水管理实践逐步深入。坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”，改变了过去过度取水、干支流频繁脱水断流状况，主要支流基本生态基流得到一定恢复。干流连续24年未断流，有效缓解了下游水生态系统恶化的状况，入海水量呈逐步恢复态势。

流域生态系统不断改善。以国家公园为主体的自然保护地体系初步建立，积极推进三江源等国家公园体制试点，建立国家级自然保护区66 处，划定羌塘—三江源区、祁连山区等生物多样性保护优先区域。积极实施三江源保护、三北防护林建设、天然林保护、湿地保护恢复等重大工程，流域植被覆盖度由2000年的24％增至40％，植被“绿线”向西北移动约300公里。开展历史遗留矿山污染治理和生态修复，全面推进山水林田湖草沙一体化保护和“一湖两海”等重点湖泊保护治理修复工程，底栖生物由38种增加至130多种；三江源地区藏羚羊、藏野驴、秦岭地区大熊猫和朱鹮等种群数量显著增加；三角洲自然保护区鸟类由1992年建区时的187种增加到2022年的373种。

生态环境部黄河流域生态环境监督管理局相关负责人表示，沿黄省（区）要落实好黄河流域生态保护和高质量发展战略部署，既要看到成绩、总结经验，也要清醒认识到实现“让黄河成为造福人民的幸福河”目标，依然任重道远、面临挑战，需要持续发力、久久为功。

上述负责人表示，现阶段，黄河流域生态保护依旧面临新旧动能转换和发展转型升级难度大，流域水资源开发利用过度，流域内部分地区污染严重等问题。黄河流域生态环境监督管理局将继续携手同行、戮力同心、勇于攻坚、共绘未来，坚决让黄河流域天更蓝、水更清、环境更美好，努力让黄河成为造福人民的幸福河。

(责编：乔业琼、吕骞)
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