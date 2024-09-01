人民网记者 王绍绍

在苍茫大漠中体验落日孤烟，于古老森林中探寻自然奥秘，在壮丽山峰上俯瞰天地浩瀚……这个暑期，各地文旅热度持续上升，游客出行需求旺盛，消费市场呈现欣欣向荣的新态势。

8月31日，为期62天的铁路暑运结束。数据显示，7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。

近日印发的《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）提出，进一步释放提升旅游服务水平，支撑旅游业高质量发展的明确信号。

“打造一批互动性强、体验感好、主客共享的新型旅游服务中心”“支持旅游目的地政府建设内容全面、信息准确、更新及时、便于查询的智慧旅游公共服务平台”“增开重点旅游城市和旅游目的地旅游专列，增加旅游城市与主要客源地之间航线航班”……《意见》围绕优化旅游信息服务、完善公共交通服务、加强旅游惠民便民服务等提出多项要求。

国家统计局数据显示，上半年，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。

“文旅+”新业态“热”力不减，各地积极提升旅游公共服务水平，推出丰富多彩的文旅活动，持续拉动消费新潮。北京市提供“智慧旅游地图”服务，探索老年人服务新模式，便利“银发族”旅游，为市民游客提供吃、住、行、游、娱、购六要素的旅游公共服务信息；“激活一片海，提升一座城”，浙江省象山县打造“青年与海”旅游驿站，驿站创新利用了原水闸、观潮站、码头、水文站、观景平台等资源，不仅是融入当地特色的“文化体验站”，也是更具艺术性的“精神打卡地”；甘肃省兰州市，“夜游黄河水上巴士”已经成为当地文旅“明星品牌”，依托沿线黄河母亲、中山桥、白塔山等著名景点，规划打造4条“水上巴士”航线，让游客全方位感受黄河兰州段魅力。

“旅游公共服务是旅游事业的主要内容，是服务美好生活的具体体现。”北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心主任曾博伟表示，加快建设旅游强国，旅游公共服务发挥着不可或缺的重要作用。要加快建设结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。

近期，各地文旅活动精彩纷呈、种类繁多，文旅市场“多点开花”、热度十足，一系列特色活动、新型消费场景及惠民措施为消费市场注入澎湃动力。

在内蒙古鄂尔多斯，那达慕传统赛马、摔跤、射箭等竞技赛事精彩纷呈，体育赛事成为消费热点；在陕西西安大唐不夜城，游览夜景、观看演出、消暑纳凉成为越来越多人的休闲选择；在新疆阿勒泰，当地推出《我的阿勒泰》取景地的旅游打卡线路，带领人们探寻雪山、草原的诗情画意。

据文化和旅游部统计，各地在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、折扣套餐等惠民措施。持续提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境。

“文化和旅游的深度融合是推动旅游业高质量发展的关键。”业内专家表示，随着文化和旅游深度融合、市场不断发展，我国文旅消费需求呈现明显升级趋势。随着旅游市场的发展，旅游需求更加多样化、个性化。人们对旅游的认识不再只是“看山看水看风景”，而是日益向“观文品史、体验生活”的模式转变。

文旅深度融合的背后，是不断升级的消费需求。上述专家认为，进一步激发市场活力，关键在于加大优质旅游产品供给力度。用好文旅融合这个重要抓手，下大气力推动文化和旅游更广范围、更高水平深度融合，积极培育人们喜闻乐见的新产品，就能给文旅市场带来新气象，为文旅消费注入新动能。

(责编：乔业琼、吕骞)

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