人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

诗与远方深度融合 激发文旅市场生机活力

人民网记者 王绍绍
2024年09月01日11:04 | 来源：人民网
小字号

在苍茫大漠中体验落日孤烟，于古老森林中探寻自然奥秘，在壮丽山峰上俯瞰天地浩瀚……这个暑期，各地文旅热度持续上升，游客出行需求旺盛，消费市场呈现欣欣向荣的新态势。

8月31日，为期62天的铁路暑运结束。数据显示，7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高。

近日印发的《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）提出，进一步释放提升旅游服务水平，支撑旅游业高质量发展的明确信号。

“打造一批互动性强、体验感好、主客共享的新型旅游服务中心”“支持旅游目的地政府建设内容全面、信息准确、更新及时、便于查询的智慧旅游公共服务平台”“增开重点旅游城市和旅游目的地旅游专列，增加旅游城市与主要客源地之间航线航班”……《意见》围绕优化旅游信息服务、完善公共交通服务、加强旅游惠民便民服务等提出多项要求。

国家统计局数据显示，上半年，旅游游览和娱乐服务类电子商务交易额同比增长23.4%。

“文旅+”新业态“热”力不减，各地积极提升旅游公共服务水平，推出丰富多彩的文旅活动，持续拉动消费新潮。北京市提供“智慧旅游地图”服务，探索老年人服务新模式，便利“银发族”旅游，为市民游客提供吃、住、行、游、娱、购六要素的旅游公共服务信息；“激活一片海，提升一座城”，浙江省象山县打造“青年与海”旅游驿站，驿站创新利用了原水闸、观潮站、码头、水文站、观景平台等资源，不仅是融入当地特色的“文化体验站”，也是更具艺术性的“精神打卡地”；甘肃省兰州市，“夜游黄河水上巴士”已经成为当地文旅“明星品牌”，依托沿线黄河母亲、中山桥、白塔山等著名景点，规划打造4条“水上巴士”航线，让游客全方位感受黄河兰州段魅力。

“旅游公共服务是旅游事业的主要内容，是服务美好生活的具体体现。”北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心主任曾博伟表示，加快建设旅游强国，旅游公共服务发挥着不可或缺的重要作用。要加快建设结构完备、标准健全、运行顺畅、优质高效，与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。

近期，各地文旅活动精彩纷呈、种类繁多，文旅市场“多点开花”、热度十足，一系列特色活动、新型消费场景及惠民措施为消费市场注入澎湃动力。

在内蒙古鄂尔多斯，那达慕传统赛马、摔跤、射箭等竞技赛事精彩纷呈，体育赛事成为消费热点；在陕西西安大唐不夜城，游览夜景、观看演出、消暑纳凉成为越来越多人的休闲选择；在新疆阿勒泰，当地推出《我的阿勒泰》取景地的旅游打卡线路，带领人们探寻雪山、草原的诗情画意。

据文化和旅游部统计，各地在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、折扣套餐等惠民措施。持续提升文旅产品供给质量，优化文旅消费环境。

“文化和旅游的深度融合是推动旅游业高质量发展的关键。”业内专家表示，随着文化和旅游深度融合、市场不断发展，我国文旅消费需求呈现明显升级趋势。随着旅游市场的发展，旅游需求更加多样化、个性化。人们对旅游的认识不再只是“看山看水看风景”，而是日益向“观文品史、体验生活”的模式转变。

文旅深度融合的背后，是不断升级的消费需求。上述专家认为，进一步激发市场活力，关键在于加大优质旅游产品供给力度。用好文旅融合这个重要抓手，下大气力推动文化和旅游更广范围、更高水平深度融合，积极培育人们喜闻乐见的新产品，就能给文旅市场带来新气象，为文旅消费注入新动能。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 新动能不断集聚 网络零售促进消费平稳增长
　　
8月份我国经济景气水平保持稳定 高技术制造业重回扩张区间
　　人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 制造业采购经理指数小幅回落 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部