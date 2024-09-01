新华社北京9月1日电（记者樊曦）记者1日从中国国家铁路集团有限公司获悉，8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，同比增长6.7%，日均发送旅客1431.2万人次，创暑运旅客发送量历史新高，其中8月10日至12日连续3天单日客流超1600万人次；国家铁路累计发送货物6.7亿吨，货物发送保持高位运行，铁路运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，今年暑期铁路学生流、旅游流、探亲流等客流叠加，旅客出行需求旺盛，客流保持高位运行。铁路部门统筹客货运输和防洪安全，精心组织暑期旅客运输，落实便民利民服务举措，有力保障了人民群众出行和社会物流需求，为经济平稳运行提供了可靠保障。

暑运期间，铁路部门统筹高速铁路和普速铁路资源，全力挖潜扩能，动态优化列车开行方案，全国铁路日均安排开行旅客列车10905列，同比增加636列、增长6.2%。与此同时，铁路部门进一步提升服务品质，改善旅客出行体验。铁路12306客户端推出“学生预约购票服务”“学生出行需求采集”新功能，学生旅客可为本人和2名同行乘车人提前预约购票，暑运期间累计发售学生票1432.3万张。

货运方面，针对多地持续高温天气、用电量攀升的情况，铁路部门加大能源保供运输力度，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等铁路主要煤运通道，动态掌握重点发电企业用煤需求，实行运力倾斜，给予重点保障，国家铁路发送电煤2.5亿吨，全国371家铁路直供电厂存煤可耗天数始终保持较高水平，较好地服务了各地迎峰度夏。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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