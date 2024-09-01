新华社上海9月1日电（记者贾远琨）“祝贺您幸运地成为国产大飞机C919第50万名旅客！”9月1日，东航MU9188“成都天府—上海虹桥”航班上，旅客陆先生收获了这份来自国产大飞机的惊喜与祝贺。国产大飞机C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计安全飞行超1万小时，执行商业航班超3700班、承运旅客突破50万人次。

2022年12月9日，东航接收全球首架投入商业运营的C919飞机，成为国产大飞机的全球首家用户。一年多来，东航C919机队已扩容至7架，执飞上海虹桥—成都天府、上海虹桥—北京大兴、上海虹桥—西安咸阳、上海虹桥—广州白云、西安咸阳—北京大兴等5条“精品快线”，并已探索出一套C919商业运行全环节、全过程的运行保障服务流程。

目前，东航C919飞行员已达81人。荆宇程是东航上海飞行部C919飞行部的一名机长，也是C919最年轻的教员。作为首批C919飞行员，荆宇程已安全飞行C919飞机700余小时。“我很幸运可以与国产大飞机一起成长，C919是一款飞行员爱飞、旅客爱坐的好飞机。”他说。

8月28日，国航、南航接收首架C919飞机，至此国内三大航空公司全部运营国产大飞机。

今年2月，东航C919机长张少波参与执行了C919首次飞出国门的任务，他驾驶东航C919，经过6小时、4200公里的一站式直飞，到达新加坡，参加2024年新加坡航展。张少波激动地说：“印象最深刻的是东南亚地区好几家航空公司的机长和民航领域专业人士，专门来到东航的C919飞机参观，他们都对这款飞机赞不绝口，相信C919会拥有更加广阔的蓝天！”

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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