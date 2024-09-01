人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

三部门联合启动2024年“金融教育宣传月”活动

2024年09月01日18:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月1日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会1日联合启动2024年“金融教育宣传月”活动，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境。

　　本次活动于今年9月开展，以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点、以金融为民为出发点，汇聚金融全行业力量，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，推动金融行业更好服务于国家治理体系和治理能力现代化。

　　据了解，活动期间将同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传，擦亮金融为民底色，推动金融知识直达基层群众。

　　记者从1日举行的“金融教育宣传月”活动启动仪式上获悉，各金融管理部门将与各地各有关部门一道，以活动为契机，将金融宣教与基层治理紧密结合，将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力。

(责编：赵光霞、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 新动能不断集聚 网络零售促进消费平稳增长
　　
8月份我国经济景气水平保持稳定 高技术制造业重回扩张区间
　　人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 制造业采购经理指数小幅回落 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部