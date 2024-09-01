新华社北京9月1日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会1日联合启动2024年“金融教育宣传月”活动，切实提升社会公众金融素养及风险防范能力，营造和谐健康金融环境。

本次活动于今年9月开展，以“金融为民谱新篇 守护权益防风险”为主题，以教育活动为切入点、以金融为民为出发点，汇聚金融全行业力量，广泛普及金融知识，完善金融惠民利民举措，提升金融服务质效，推动金融行业更好服务于国家治理体系和治理能力现代化。

据了解，活动期间将同步开展“担当新使命 消保县域行”专项活动，结合地域特色、资源优势、基层群众需求，因地制宜、分类施策开展教育宣传，擦亮金融为民底色，推动金融知识直达基层群众。

记者从1日举行的“金融教育宣传月”活动启动仪式上获悉，各金融管理部门将与各地各有关部门一道，以活动为契机，将金融宣教与基层治理紧密结合，将保护金融消费者和投资者合法权益同防风险、强监管、促发展紧密结合，完善相关制度体系，健全跨部门协作机制，增强工作合力。

(责编：赵光霞、岳弘彬)

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