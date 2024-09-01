人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国铁集团公布新版铁路旅客运输规程

2024年09月01日19:10 | 来源：新华社
小字号

　　记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，9月1日，2024版《中国国家铁路集团有限公司铁路旅客运输规程》正式公布，积极适应铁路客运业务发展变化和旅客出行需求，铁路旅客运输相关规则进一步完善，将助推铁路客运服务品质提升、旅客出行便利。

　　国铁集团客运部负责人介绍，2024版国铁集团客规共有5章114条，对2023版国铁集团客规进行了24处修订，同时新增《铁路旅客购票须知》《铁路旅客旅行须知》《铁路旅客安全乘车须知》等3个附件。主要变化如下：

　　一是修订车票改签规则。将2023版国铁集团客规“火车票在开车前48小时以上，可以改签预售期内任意车次，开车前不足48小时以及开车后，仅可改签乘车日24时之前列车”改为“旅客在开车前和开车后当日均可改签预售期内车票”，进一步放宽了限制，扩大了车票改签办理范围。原改签范围内“开车前48小时以上的”“开车前不足48小时以及开车后，改签乘车日期之前（含当日）车票”仍不收取改签费。新增改签乘车日期之后车票的，根据办理时间梯次核收改签费，即开车前24小时以上、不足48小时办理的，核收5%改签费；开车前不足24小时办理的，核收15%改签费；开车后办理的，核收40%改签费。此项措施已于2024年1月15日起实施。

　　二是修订报销凭证条款。2023版国铁集团客规对购票、退票报销凭证做出了规定，购票报销凭证可通过车站售票窗口、自动售票机开具，退票费报销凭证可通过车站售票窗口开具。2024版国铁集团客规规范了“报销凭证”定义，统一了凭证式样，增加了改签服务报销凭证相关内容，明确旅客在购票、改签、退票后均可通过车站售票窗口、自动售票机获取报销凭证，报销凭证仅可开具一次、不能重复开具。

　　三是增加实名制购票有效身份证件类型。2024版国铁集团客规将军士证和警士证纳入实名制购票有效身份证件类型，此项措施已于2023年6月25日实施。适用于自动售票机购票的有效身份证件增加中华人民共和国护照、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证，此项措施已于2020年起陆续实施。

　　四是修订学生优惠票核验和购票条款。在2023版国铁集团客规“学生应到车站指定售票窗口或自动售票机办理学生优惠资质手续”基础上，2024版国铁集团客规增加了学生优惠资质线上核验途径，仍保留线下核验渠道，此项措施已于2023年2月6日起实施。将学生优惠票发售区间规则由“近径路”修订为“相对近径路或合理径路”，学生旅客安排行程更加灵活方便。

　　五是修订联程车票使用规则。2024版国铁集团客规进一步完善了联程车票概念，以联程车票的方式为旅客一次出行的出发地与目的地间提供更多购票选项，考虑到按照列车运行规律，联程车票可在24小时内完成接续换乘，将接续时间明确为不超过24小时。

　　六是修订越站乘车条款。在2023版国铁集团客规“在列车具备运输能力时，如旅客到站后需要继续旅行，列车工作人员可为其办理补票”基础上，2024版国铁集团客规新增了“无运输能力时，列车有权拒绝旅客补票和继续乘车”规定，主要考虑是防止列车严重超员引发各类风险，有效保障列车运行安全秩序和旅客乘车体验。（记者樊曦）

(责编：赵光霞、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 新动能不断集聚 网络零售促进消费平稳增长
　　
8月份我国经济景气水平保持稳定 高技术制造业重回扩张区间
　　人民网北京8月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日公布数据显示，8月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活动指数为50.3%，比上月上升0.1个百分点；综合PMI产出指数为50.1%，比上月略降0.1个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。 制造业采购经理指数小幅回落 国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，受近期高温多雨、部分行业生产淡季等因素影响，8月份制造业PMI降至49.1%，景气水平有所回落。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部