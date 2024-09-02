本报记者 葛孟超 屈信明

图①：横琴粤澳深度合作区在跨境资金流动便利、投融资汇兑便利化、金融业对外开放等方面先行先试，打造中国金融业扩大对外开放新高地。图为横琴金融岛。

新华社记者 刘大伟摄

图②：近年来，山东省青岛市对接国际高标准经贸规则，助力推动航运、贸易、金融融合创新发展。图为远洋货轮在青岛港前湾集装箱码头进行装卸作业。

新华社记者 李紫恒摄

数据来源：国家金融监督管理总局

习近平总书记在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上发表重要讲话强调，“纵观历史上和当今的金融强国，都具有高度开放的特征”“要通过扩大对外开放，提高我国金融资源配置效率和能力，增强国际竞争力和规则影响力，稳慎把握好节奏和力度”。

稳慎扎实推进人民币国际化，发展人民币离岸市场；完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，支持符合条件的外资机构参与金融业务试点；稳慎拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；推进自主可控的跨境支付体系建设，强化开放条件下金融安全机制；积极参与国际金融治理……党的二十届三中全会《决定》对推动金融高水平开放进行了重点部署。

金融是国民经济的血脉，关系中国式现代化建设全局。党的十八大以来，我国持续推进金融高水平开放，金融管理部门先后推出50多项金融对外开放政策举措，一系列开放举措助力加快形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放新格局。

我国金融开放取得了哪些新成效？如何以制度型开放为重点推进金融高水平开放？如何更好统筹金融开放和安全？记者近日进行了采访。

持续拓展金融开放的广度和深度

中国首家外资全资控股的期货公司，首家外资全资控股的证券公司，首家全资收购中国在岸基金公司的外资资管公司……近年来，摩根大通在华发展的多个里程碑正是我国金融开放不断深入的生动写照。

“我们看到中国金融市场对外开放的步伐又稳又快，各种类型的外资金融机构纷纷在华设立新的法律实体，外资机构能够开展的相关金融业务及牌照范围也在不断扩大。”摩根大通亚太区首席财务官兼中国区联席首席执行官何耀东说，摩根大通是中国金融市场对外开放的见证者、支持者和积极参与者，有信心继续发挥好桥梁作用，以切实行动支持中国金融市场的进一步开放。

大幅放宽金融服务业市场准入，不断完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度；积极推动金融市场双向开放，形成涵盖股票、债券、衍生品及外汇市场的多渠道、多层次开放格局；稳慎扎实推进人民币国际化……党的十八大以来，我国主动有序推动金融业开放，持续拓展金融开放的广度和深度。

——大幅放宽金融服务业市场准入。

今年5月，万事网联信息技术（北京）有限公司正式开业，在中国境内启动运营万事达卡品牌银行卡清算业务，这是继连通（杭州）技术服务有限公司之后，在我国开业的第二家合资银行卡清算机构。

开业后，万事网联已授权发卡银行向市场推出境内外通用的全新“中国万事达”银行卡产品，目前已有多家银行发行该产品。

银行、证券、基金管理、期货、保险领域的外资持股比例限制完全取消；在企业征信、评级、支付等领域给予外资机构国民待遇；放宽对外资机构在资产规模、经营年限等股东资质方面的要求，大幅扩大其业务范围；鼓励支持外资机构参与新业务试点，已有10余家外资机构成为碳减排支持工具金融机构、非金融企业债务融资工具主承销商或承销商……随着金融服务业市场准入大幅放宽，准入前国民待遇加负面清单管理制度不断完善，外资金融机构正在加速开拓中国市场。

数据显示，截至6月末，外资银行在华共设立了41家外资法人机构、116家外国及港澳台银行分行和127家代表处，营业性机构总数860家，外资银行总资产3.87万亿元人民币。境外保险机构在华共设立了67家外资保险机构和68家代表处，外资保险公司总资产达2.67万亿元人民币。

——稳慎拓展金融市场互联互通。

为便利境外投资者参与境内人民币利率互换市场，去年5月，内地与香港利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”）正式上线。“互换通”为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具，也带动了中国金融衍生品市场的稳步发展。

“通过‘互换通’，我们与多家境外央行类机构、商业银行和资管类机构达成了利率互换交易，涉及多种浮动基准利率和期限，帮助境外投资者有效对冲了利率风险。”汇丰银行（中国）有限公司副行长张劲秋说，“互换通”有助于提高境外投资者风险对冲效率、优化跨境投资环境，获得不少境外投资者积极反馈、踊跃参与。

在股票市场方面，持续完善沪深港通交易、结算、监管等制度安排，拓展和丰富投资标的，扩大每日额度，优化交易日历安排等举措，进一步便利投资者进行两地资本市场权益资产配置。建立并优化沪伦通机制，互联互通存托凭证境内拓展至深交所，境外拓展到瑞士、德国，已有20余家A股上市公司在欧洲市场发行全球存托凭证（GDR）。开通中日、中新、内地与香港等交易型开放式指数基金（ETF）互通机制，共推出24只ETF互通产品。

在债券市场方面，互联互通机制不断完善，为国际投资者提供了更多投资渠道。目前，境外投资者既可以通过直接入市的方式，也可以通过“债券通”等互联互通的方式投资境内债券市场。中国已成为全球第二大债券市场，中国国债被纳入富时罗素、彭博巴克莱、摩根大通等全球主流指数。数据显示，截至7月末，共有1139家境外机构进入中国债券市场，境外机构在中国债券市场的托管余额达4.5万亿元人民币。

——稳慎扎实推进人民币国际化。

“近年来，经营主体在跨境贸易投资中使用人民币的需求不断增长。中国人民银行聚焦贸易投资便利化，先后出台稳外贸稳外资、新型离岸贸易、外贸新业态业务、境外贷款及本外币一体化资金池试点等跨境人民币支持政策。指导商业银行简化业务办理流程、提供优质跨境人民币金融服务。”中国人民银行宏观审慎管理局有关负责人介绍。

中国人民银行在顺应市场需求的基础上，不断完善人民币跨境使用制度安排和金融基础设施，人民币的跨境支付、投融资、储备等国际货币功能稳步增强，已成为全球第六大储备货币、第四大支付货币、第五大交易货币和第三大贸易融资货币。人民币已初步具备了国际使用的网络效应，为境内外主体提供了更加多元化的货币选择，便利跨境贸易和投融资活动、降低汇率风险和汇兑成本。

“我国持续扩大金融高水平开放，金融业对外开放呈现新局面。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏说，实践表明，扩大对外开放是金融高质量发展的强大推动力和重要保障，是提升金融服务实体经济能力和国际竞争力的关键举措。

以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放

在上海，阿联酋阿布扎比第一银行上海分行行长邹江磊深切感受到金融市场准入制度变革给外资机构带来的利好。

“2022年3月开业伊始，我们就可以办理人民币业务，此前在华开展人民币业务，外资金融机构需要经过较长时间的审批。”邹江磊说，目前该行发展势头良好，资产规模和收入有明显增长，期待能为中国与中东地区金融合作贡献自己的力量。

在广东，珠海纳金科技有限公司总经理助理程红艳为企业成功开立多功能自由贸易账户（EF账户）开心不已。

“纳金科技是一家澳资高科技企业，澳门母公司承担了澳门科技基金的科研项目，产业化落地在珠海横琴。开立多功能自由贸易账户后，从澳门母公司借入的资金可当天到账，为我们高效启动横琴研发项目提供重要保障。”程红艳说。

今年5月，《横琴粤澳深度合作区多功能自由贸易账户业务管理办法》正式实施。“创新跨境金融管理，在合作区内探索跨境资金自由便利流动，将深化境内外规则衔接、机制对接，以金融制度型开放推动高质量发展。”中国工商银行横琴粤澳深度合作区分行副行长刘颖说。

在湖南，今年4月，湖南诺泽生物科技有限公司董事长刘智谋收到了企业首笔美元融资。

“诺泽生物是一家专注于芳香中药种质创新及提取加工的国家专精特新‘小巨人’企业和高新技术企业，净资产规模有限，自身跨境融资额度难以满足借债需求。”交通银行益阳分行公司业务客户经理朱唯昊介绍。

去年12月，跨境融资便利化试点政策在全国推广升级。交行湖南分行根据诺泽生物的企业特点，创新运用知识产权质押方式，助力企业通过交行离岸金融业务中心获得了27万美元跨境融资，帮助企业拓展了低利率融资渠道。

完善准入前国民待遇、深化境内外规则衔接、促进跨境投融资便利化……目前，深化制度型开放已经成为金融领域扩大对外开放政策发力的重点，内外资金融机构和经营主体都从中获益良多。

党的二十届三中全会《决定》提出，“稳步扩大制度型开放”。“制度型开放体现深化改革的要求，能更进一步激发经营主体活力，有助于提升我国金融市场的效率，增强金融系统的稳定性和抗风险能力，提高我国金融业的国际竞争力。”中国银行研究院研究员叶银丹说。

有序扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放，相关部门已经拿出“任务书”。

完善准入前国民待遇加负面清单管理制度。金融管理部门将进一步合理精简限制性措施，继续研究放宽非银机构的外方股东范围，支持符合条件的外资金融机构参与养老理财、国债期货等各类业务和试点，支持外资金融机构服务科技创新和绿色低碳发展，积极融入国家战略和区域发展战略，获得更多市场发展机会。

稳步推进准入后制度型开放，优化外资营商环境。金融管理部门将进一步探索对外资金融机构适度差异化监管，充分考虑外资银行保险机构在股权结构、业务模式、风控能力等方面的特点，提高监管的科学性和有效性，制定和实施符合外资特点的监管规则。

对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则。金融管理部门将主动对照《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等规则，推进国内相关领域改革，支持有条件的自由贸易试验区、海南自由贸易试验港对接国际高标准经贸规则，率先探索实施服务贸易便利化、投资便利化、数字贸易等领域的开放措施。

提升跨境贸易和投融资便利化水平。金融管理部门将推进跨境贸易便利化扩面提质，便利更多信用优良专精特新中小企业外汇结算，支持贸易创新发展，继续加大对跨境电商、海外仓等贸易新业态的支持，不断丰富跨境金融服务平台应用场景，更好服务中小微企业融资。

坚持统筹金融开放和安全

在金融业扩大对外开放的过程中，高质量发展和高水平安全互为支撑、良性互动。去年启动的外汇展业改革对此做出了生动诠释。

此前，银行办理外汇业务主要以事中单证审核为主，“外汇展业改革推动银行构建外汇业务全流程展业管理框架，事前对客户进行尽职调查和风险分类，事中根据分类情况实施差异化审核措施，事后持续监测并报告风险交易。通过强化事前和事后环节管理责任，打破既往‘防风险’对事中单证审核的路径依赖，为进一步扩大‘便利化’创造条件。”国家外汇管理局相关负责人表示。

“推动便利化政策的同时，如何有效识别跨境业务风险一直是业界的难点，外汇展业改革为解决这个问题提供了新路径。”中信银行杭州分行国际业务部负责人沈震东说，在外汇管理部门指导下，该行对外汇展业系统设定了300余项尽调指标，通过AI评分卡模型进行客户分类，建立风险监测模型，覆盖外汇业务全流程和全周期。在流程方面，强化事前客户识别和事后风险监测，建立了“系统+人工”的动态监测体系，为事中的便利化审核提供基础和保障。

经过系统分析和尽职调查，浙江蓝特光学股份有限公司被中信银行认定为优质客户。“此前需要提前2—3天准备好单据才能办理的业务，现在3分钟内就能完成跨境结算。”蓝特光学财务负责人说。

“改革扩大了企业便利化政策的惠及面，目前我们通过外汇展业模式筛选出优质客户300余家，中小企业占比70%以上。同时，银行自身的管理效能得到较大提升，客户识别更加全面精准。”沈震东说，在防风险的同时提高服务实体经济的效能，助力筑牢企业发展根基，实现防风险、促发展的良性循环。

根据国家外汇管理局介绍，截至6月末，民生银行、中国银行、中信银行、花旗银行等4家试点银行参与外汇展业改革的分支机构，从12家扩展到49家。7月，交通银行、宁波银行正式启动外汇展业改革，农业银行、汇丰银行等均在积极筹备中。

“金融高水平开放是深化金融供给侧结构性改革和实现金融高质量发展的关键。”中银国际证券全球首席经济学家管涛认为，金融安全是指金融体系可以有效管理风险，使风险处于可管控、可化解的状态，防患于未然，有效规避系统性金融风险，“为此，要把握好推进金融高水平开放的节奏和力度，做到扩大开放与防范风险统筹谋划、共同推进。”

守住开放条件下的金融安全底线，既要“放得开”又能“管得住”。国家金融监督管理总局相关负责人表示，将在积极促进和保护外商投资的同时，有效防范化解系统性金融风险，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，持续提升监管的前瞻性、准确性、有效性和协同性。进一步提升开放监管能力，加强跨境风险监测和分析预判，构建“防波堤”，密切防范风险跨境传递。

加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，防范跨境资金流动风险；完善金融基础设施统筹监管与建设规划，打造自主可控安全高效的金融基础设施体系；推进跨境人民币业务系统建设，提升自主水平和安全可靠性；健全维护国家金融安全的法律工具箱……有关部门出台政策、完善系统，在推进金融开放与发展的同时，不断完善金融安全网建设。

金融高水平开放是加快建设金融强国的内在要求和鲜明特征。坚定不移走中国特色金融发展之路，着力推动金融高水平开放，金融强国建设将不断取得新进展新成效。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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