屈信明

不久前，国家金融监督管理总局批复，同意西班牙曼福再保险公司北京分公司开业。这家与我国保险公司开展合作多年的企业，将持续深耕中国市场。从我国保险市场发展看，安联、瑞再等越来越多的国际知名保险公司积极开展在华业务，既丰富了我国保险产品服务供给，满足经济社会高质量发展需求，也为我国保险业借鉴有益经验、更好创新发展发挥作用。这是我国着力推动金融高水平开放的生动注脚。

近年来，在一系列改革举措推动下，我国金融业加快形成更大范围、更宽领域、更深层次的全面开放格局。在华外资金融机构逐步成为我国金融体系重要组成部分，在推动经济发展和畅通国内国际双循环中发挥重要作用。中资金融机构积极开拓海外业务，为“走出去”的中资企业提供优质金融服务，以金融力量助力高质量共建“一带一路”。通过扩大对外开放，我国金融资源配置效率和能力得以提高，国际竞争力持续增强。

展望未来，要稳慎把握好节奏和力度，坚持“引进来”和“走出去”并重，以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放。

推动金融高水平开放，要牵住制度型开放这个“牛鼻子”。要进一步深化金融体制改革、完善相关制度安排，更好激发经营主体活力。相关部门要对接国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，进一步研究制定对外开放新措施，稳步扩大金融领域规制、规则、标准等制度型开放，增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性，为外资金融机构在华发展提供更好环境。

推动金融高水平开放，要“引进来”和“走出去”并重。一方面，要持续优化金融领域营商环境，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动外资金融机构差异化监管，促进更多外资金融机构来华投资兴业，稳存量、扩增量、提质量，加快集聚发展。另一方面，中资金融机构也要进一步优化海外业务布局，丰富跨境金融产品和金融服务，提升服务“一带一路”质效，加大对重大项目和“小而美”项目的金融支持力度。

要统筹发展和安全，形成“开放与安全一盘棋”局面。相关部门应进一步完善金融对外开放统筹协调机制和工作流程，把握好开放的时机、节奏和力度，推动金融高水平开放行稳致远。同时，协同筑牢外部金融风险跨境传染防火墙，为确保国家金融和经济安全提供有力保障。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 18 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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