本报北京9月1日电 （记者吴秋余）中国人民银行发布的金融机构贷款投向统计报告显示：今年以来，我国普惠金融领域贷款保持较快增长。截至今年二季度末，我国普惠小微贷款余额32.38万亿元，同比增长16.9%，增速比各项贷款高8.1个百分点，上半年增加2.99万亿元。农户生产经营贷款余额10.16万亿元，同比增长14.6%。助学贷款余额2085亿元，同比增长23%。全国脱贫人口贷款余额1.2万亿元，同比增长10.1%。

报告显示，今年以来，工业、服务业和基础设施相关行业中长期贷款保持较高增速。截至今年二季度末，本外币工业中长期贷款余额23.73万亿元，同比增长17.5%，增速比各项贷款高9.2个百分点，上半年增加1.96万亿元，其中，重工业中长期贷款余额20.28万亿元，同比增长17.7%，轻工业中长期贷款余额3.45万亿元，同比增长16.5%。本外币服务业中长期贷款余额67.05万亿元，同比增长10.4%，增速比各项贷款高2.1个百分点，上半年增加4.49万亿元。

与此同时，今年以来，贷款支持科创企业力度较大。截至今年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.17万家，获贷率46.8%，比去年同期高0.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.1万亿元，同比增长21.9%，增速比各项贷款高13.6个百分点。获得贷款支持的高新技术企业25.76万家，获贷率为55.6%，比去年同期高1.1个百分点。高新技术企业本外币贷款余额16.02万亿元，同比增长11.2%，增速比各项贷款高2.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2024年09月02日 08 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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