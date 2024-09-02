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文旅市场“清凉”上新 释放经济发展新活力

人民网记者 王绍绍
2024年09月02日08:36 | 来源：人民网
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文旅市场不断上新，各种各样的文旅活动备受欢迎，避暑胜地旅游热度攀升……在刚刚过去的暑期，“清凉”旅游“出圈”又“出彩”，激发出文旅市场新活力。

日前，《关于促进服务消费高质量发展的意见》发布，明确提出激发改善型消费活力，并围绕旅游消费作出了重要部署。文化和旅游部最新数据显示，今年上半年，国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

这个夏天，“清凉”旅游释放经济新动能，各地文旅纷纷上新，推出避暑旅游新产品，让“轻装上阵”的旅行更清爽。在贵州黔东南，以水为主题的各项体验活动陆续上演，玩水、观瀑，游客可以在青山绿水间享受夏日的清凉与速度的激情；在黑龙江哈尔滨，宜人的气候为远道而来的游客“降温”，室内冰雪馆通过冰块的反季储存、利用，让“冰雪奇遇”不再是“季节限定”；在云南，火爆的“采菌游”开启美食之旅，游客在品尝美食的同时，也能深入了解当地的菌文化，“清凉”不仅是一种体感，更是一场味蕾的盛宴。

业内专家表示，人们对“清凉消费”的需求增加，不仅有助于激发旅游、餐饮、娱乐等传统行业的活力，还将为数字经济、共享经济、平台经济等新业态、新模式提供更加丰富的内容，催生更多新业态。

清凉消费市场火热，让诸多相关产业也迎来了新的机遇和发展空间。一些出行目的地抢抓“凉”机，不断丰富旅游业态。贵州六盘水与海南、重庆、武汉等城市建立“候鸟式”养老联盟，开辟农业观光游、林果游、花卉游等不同特色的游玩场景，吸引游客旅居；吉林延边凭借生态、气候、文化等优势，打造“民俗+旅游+体验”新风尚，将民俗风情展示、文化演艺体验、特色餐饮民宿、古朴传统建筑等相互融合，让游客感受朝鲜族民俗文化特色，把“冷资源”变成了“热产业”。

在今年暑期，避暑旅游目的地的热度持续增长。相关旅游平台数据，7月以来，避暑相关搜索量大幅增长，其中，张北坝上草原、承德避暑山庄的搜索量大大增加，以伊春、哈尔滨、大兴安岭等为目的地的酒店预订数量增幅均超50%。平台上还出现了周边小镇避暑出游的新趋势、新玩法，进一步丰富了游客的旅行体验。

“清凉消费”为消费市场带来更多人气，对于激发经济活力具有重要意义。业内专家表示，在进一步挖掘和整合资源，打造更多创新性消费场景和模式的同时，也要加大对市场的监管力度，维护好市场秩序和消费者权益，为夏日经济的健康发展提供有力保障。

“目前，我国旅游业已经从观光为主进一步向观光、休闲、研学等多元化格局转变，旅游者的价值追求更加多样。”中国旅游研究院政策与科教研究所所长宋子千表示，未来，除了持续推进旅游与各领域融合、积极发展文旅新业态，还应瞄准文化强国和旅游强国建设，推进文旅标准化进程，积极培育优质文旅产品。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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